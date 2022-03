Cela a commencé par un post énigmatique posté par Aya Nakamura le 5 mars dernier sur les réseaux sociaux. Un message uniquement composé de l’emoji du salut vulcain de Star Trek. Or, cet emoji étant aussi le signe distinctif de Damso, il n’en fallait pas plus pour lancer les rumeurs d’une éventuelle collaboration. Et quand le rappeur belge lui-même s’est permis de relayer le message… Tout s’est enflammé.

Et c’est donc désormais confirmé, Aya Nakamura et Damso partageront bien un titre ensemble. Comme l’a annoncé la chanteuse en légende d'une photo les réunissant, ce feat s’intitulera Dégaine et sera « bientôt disponible ». Et on a très très hâte.

Pour Aya Nakamura, ce morceau signera son grand retour depuis le titre C'est cuit avec Major Lazer et Swae Lee l’an dernier. Du côté de Damso, il est apparu plus récemment aux côtés d’Angèle dans la chanson Démons, dont dans une version symphonique dévoilée la semaine dernière.