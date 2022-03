Les organisateurs appellent cela « les grands concerts ». Au moment de dévoiler la programmation musicale des prochaines Nuits de Fourvière de Lyon [2 juin – 30 juillet], Dominique Delorme en plaisante. « Cela a beaucoup fuité… mais on a travaillé pour que ça fuite ». Sans surprise, le patron du festival a confirmé, mardi, les venues déjà annoncées de Mathieu Chedid et de The Smile, cet été sur la scène du théâtre antique.

Le premier, qui détient l’un des records de participation, donnera trois concerts : les 20, 21 et 22 juin. « C’est un cadeau qu’il nous fait. Trois dates, ce n’est pas évident à poser dans un planning. Mais il aime vraiment être là », affirme Sophie Broyer, conseillère artistique musique du festival.

Nick Cave, Patti Smith, Midnight Oil… Les légendes au rendez-vous

La partie concerts sera lancée par une semaine très rock. Les légendaires Nick Cave et the Bad Seeds, qui ne sont plus produits à Lyon depuis 2013, ouvriront le bal les 6 et 7 juin. « Leur retour après neuf ans d’absence sera, à n’en pas douter, un nouveau sommet », prédit Dominique Delorme. D’autant que le groupe se fait rare. Il ne donnera que 3 concerts cet été en France.

La venue de The Smile, le lendemain, s’annonce également comme l’un des gros cartons de cet été. « Projet indie le plus excitant du moment », le trio formé de Thom Yorke et de Tom Skinner du groupe Radiohead et de Jonny Greenwood, donnera une seule et unique représentation (8 juin). Les Californiens de Deftones prendront le relais le 9 juin, avant de laisser la scène aux petits frenchies de Phoenix, le 10 juin. « Icône du festival », Patti Smith est attendue le 23 juin.

Programmés pour le 14 juillet, les Américains de Queens and the Stone Age ont finalement reporté leur venue d’un an. Ils seront néanmoins remplacés au pied levé par les Australiens de Midnight Oil, qui achèveront ainsi leur tournée par Fourvière. « Ils donneront un concert de 2h30, entrecoupé du feu d’artifice », tease Dominique Delorme. Enfin, côté électro, on notera la venue du trio berlinois Moderat, le 11 juin.

Juliette Armanet et des grands noms de la scène française

Les Français ne seront pas en reste cette année, et la programmation s’annonce toujours autant éclectique. Le rappeur Youssoupha sera accompagné de 6 chanteurs gospels pour un concert symphonique inédit prévu le 25 juin. Abdel Malik partagera l’affiche du mercredi 6 juillet avec sa compagne Wallen. Quant à Gaël Fay, il viendra décliner les textes de Lundi Méchant, le 7 juillet.

Si Julien Clerc (27 juin) et Calogero (28 juin) font partie des grands noms de la chanson française annoncés, l’événement sera sans doute les venues (29 juin) des Dutronc père et fils qui ont uni leurs talents à l’occasion d’une tournée unique.

Enfin, Juliette Armanet promet d’électriser les foules à deux reprises (30 juin et 4 juillet), après un concert totalement foufou, il y a quatre ans. « Elle cartonne véritablement en ce moment, à juste titre, argumente Sophie Broyer. Sa carrière est en train d’exploser. Elle fait partie de cette pop française actuelle qui touche un large public. Juliette Armanet, c’est frais, joyeux et elle est drôle sur scène. »

La billetterie ouvrira le mardi 15 mars à midi.