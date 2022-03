Après sa reprise d’Orelsan en 2019, sa réécriture de Kid d’Eddy de Pretto en 2020 ou encore son mini-album en 2021, Barbara Pravi a dévoilé sa traditionnelle chanson pour la journée internationale des droits des femmes. Cette année il s’agit d’une Prière pour soi dans laquelle la chanteuse invoque sa « guerrière » intérieure « pour les jours où l’immense solitude sera là dans [son] corps et dans [son] cœur ».

« Parce que cette année ma vie a basculé du jour au lendemain, que c’était tout aussi grandiose et sublime que terrifiant et dur moralement, j’ai écrit la Prière pour soi, explique-t-elle en descriptif de la vidéo de la chanson mise en ligne sur sur YouTube. Pour ne jamais oublier dans les moments de tristesse que la guerrière en moi en a vu d’autres, et qu’elle peut se relever de tout. De toutes les injustices. »

« Cette prière est pour toutes celles dont la voix de la guerrière résonne à l’intérieur »

Dans le clip de 4 minutes et 30 secondes qui accompagne la chanson, Barbara Pravi rend aussi hommage « aux femmes qui l’inspirent » : les « femmes de [son] quotidien ». « Pour illustrer cette nouvelle prière, je vous invite à rencontrer les guerrières de mon quotidien. Celles que je vois agir, vivre, celles que j’admire. Celles qui existent pour de vrai, ici, maintenant, et qui se battent, avec elles-mêmes et les autres pour être respectées, justes, droites, fière », écrit-elle.

« Elles sont chanteuses, musiciennes, actrices, manageuses, DA [directrices artistiques], journalistes, stylistes, infirmières, kiné, profs, avocates, médecins, productrices, patronnes, psy, écrivaines, guide, bergère, à la retraite, à l’école ou même pas encore, peu importe. Elles ont toutes voyagé dans mes vies. Elles sont de ma famille, ou bien elles sont mes amies, d’enfance ou de plus tard », poursuit-elle avant de lister leurs prénoms.

Des femmes qui apparaissent dans le clip de Barbara Pravi, où l’on reconnaît des têtes connues comme les chanteuses Julie Zenatti, Clou et November Ultra ou encore l’actrice Golshifteh Farahani.

« Cette prière est pour elles, et aussi pour toutes celles dont la voix de la guerrière résonne à l’intérieur. Cette voix qui moi me relève chaque fois que je tombe, me rappelle pourquoi je fais les choses, me donne de la force, de la lumière et de l’espoir. La plus puissante voix de toutes », conclut l’autrice, compositrice et interprète.