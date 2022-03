Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Une série horrifique et survivaliste sur Canal+

Véritable carton aux Etats-Unis, Yellowjackets est enfin disponible sur Canal+ (et Mycanal) pour vous donner de belles sueurs froides. Présentée comme le mariage de Sa Majesté des mouches et de Lost, la série suit la lutte acharnée d’une équipe féminine de football pour survivre après le crash de son avion dans une région montagneuse et inhospitalière. Une situation extrême qui va faire naître des pulsions particulièrement violentes et sanglantes chez certaines de ces adolescentes… En parallèle, Yellowjackets propose aussi de faire un bond 25 ans plus tard, en 2021. L’idée est de découvrir ce que sont devenues quatre survivantes de cet accident, forcées de vivre avec les traumas et les culpabilités de ce drame. A regarder avec le cœur bien accroché.

« LOL » désormais disponible sur Netflix

On reste dans le domaine d’histoires de femmes, mais dans un registre légèrement plus soft. LOL (Laughing Out Loud), le film culte de Liza Azuelos sorti en 2009, est enfin disponible sur Netflix. L’occasion de voir ou revoir l’histoire de Lola (Christa Theret), une jeune parisienne de 16 ans malmenée par l’adolescence et ses états d’âme. A ses côtés, sa mère Anne, incarnée par Sophie Marceau (quasiment 30 ans après La boum) observe avec amour, surprise et incompréhension sa petite fille devenir peu à peu une femme. Coeur brisé, amitié, relation parentale fusionnelle… Autant de thèmes qu’aborde LOL, un film doudou à rattraper dans un élan de nostalgie.

« Cinérameuf » s’attaque au genre au cinéma

Les femmes et leurs représentations sur grand écran, un sujet passionnant au cœur du podcast Deezer Originals d’Alice Creusot intitulé Cinérameuf (à écouter par ici). Entourée d’intervenantes spécialisées dans le cinéma et les études de genre, l’autrice et productrice décortique des films cultes avec un regard féministe, pour comprendre ce que représentent les personnages féminins dans ces fictions. Elles reviennent ainsi sur les iconiques et subversives Thelma et Louise, le « naufrage du patriarcat » dans Titanic ou encore la libération sexuelle dans Dirty Dancing.