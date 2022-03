« Je n’aurais jamais pensé qu’elle serait à nouveau pertinente ». Sur son compte Instagram, Sting parle de Russians, une chanson qu’il a composée en 1985 en pleine guerre froide pour y dénoncer notamment l’absurdité du conflit. Un titre qu’il a décidé d’interpréter de nouveau au regard de la guerre en Ukraine.

« Je n’ai que rarement chanté cette chanson au cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis qu’elle a été écrite. […] Mais, à la lumière de la décision sanglante et terriblement malavisée d’un homme​ d’envahir un voisin pacifique et non menaçant, la chanson est, une fois de plus, un plaidoyer pour notre humanité commune », écrit-il en légende de la vidéo de la réinterprétation de Russians.

Une chanson qui vise à collecter des fonds pour aider l’Ukraine, qu’il dédie aux « courageux Ukrainiens qui luttent contre cette tyrannie brutale » et aux « nombreux Russes qui protestent contre cet outrage malgré la menace d’arrestation et d’emprisonnement ». « Nous, nous tous, aimons nos enfants. Arrêter la guerre », termine-t-il.