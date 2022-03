Qu’est-ce qu’on aime naviguer sur nos plateformes de streaming, choisir une série ou un film sans être interrompu par de la publicité que l’on n’a pas réclamée… Oups, cette phrase est-elle déjà dépassée ? Disney va lancer, en fin d’année, une formule de son service de vidéo par abonnement Disney+ intégrant de la publicité, une nouvelle offre que le géant du divertissement voit comme l’une des « pierres angulaires » de son développement.

Depuis le lancement de Disney+, en novembre 2019, Disney avait fait le choix d’une version unique sans publicité, à l’instar de son grand concurrent Netflix. Mais il proposait déjà deux formules pour sa plateforme Hulu, avec ou sans publicité, et avait inclus des spots dans les programmes diffusés sur le troisième service de streaming du groupe, ESPN +.

« Permettre l’accès à Disney+ à une audience plus large à un prix plus bas bénéficie à tous, consommateurs, annonceurs, et créateurs », a commenté, dans un communiqué, Kareem Daniel, président de Disney Media and Entertainment Distribution, chargé de la monétisation du contenu et du streaming.

Objectif : atteindre les 230 à 260 millions d’abonnés

Sollicité par l’AFP, Disney n’a pas communiqué de prix concernant cette nouvelle offre qui sera lancée « fin 2022 » aux États-Unis, avec « le projet de l’étendre au niveau international en 2023 », selon le communiqué. « L’offre incluant de la publicité est considérée comme l’une des pierres angulaires pour atteindre l’objectif de 230 à 260 millions d’abonnés à Disney+ d’ici 2024 », une prévision déjà communiquée précédemment par le groupe.

En lançant cette offre, Disney cherche à se positionner comme un acteur majeur de la publicité en ligne, en mutualisant la régie publicitaire de ses plateformes de streaming ainsi que de ses parcs d’attractions et ses croisières. Netflix apparaît désormais le seul à défendre un modèle excluant totalement la publicité, Amazon proposant aussi une offre avec réclames, sous le pavillon IMDb TV. Lancé en mai 2020, initialement sans option publicitaire, HBO Max avait mis sur le marché une seconde offre, avec pub et moins chère, en juin 2021.