Qui représentera la France à l’Eurovision à Turin (Italie) en mai ? « C’est vous qui décidez ! », répond France 2 qui diffusera ce samedi, en direct, dès 21h10, la sélection nationale pour le concours. Douze chansons sont en lice. Elles sont défendues par dix artistes en solo, un duo et un quatuor. A la fin de l’émission, présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, les votes du jury de personnalités (voir encadré) seront révélés. A ces suffrages, s’ajouteront ceux du public. Le titre qui aura additionné le plus de points sera désigné pour défendre les chances françaises au concours dont la finale se déroulera le 14 mai.

En attendant le verdict, 20 Minutes a contacté des passionnés d’Eurovision à l’étranger pour leur demander leurs Top 3 personnels. Premier constat : aucune des cinq personnes qui nous ont répondu n’a le même tiercé. Si Seule de Soa et Nuit Pauline de Pauline Chagne​ semblent se démarquer particulièrement, Fulenn d' Alvan et Ahez reste en embuscade. Mais, lors du direct, une autre chanson pourrait se révéler imbattable… La soirée s’annonce pleine de suspense.

Claudio (Italie) : « Nuit Pauline »

Originaire de Milan, expatrié à Bruxelles (Belgique), Claudio est l’un des principaux rédacteurs du site Eurovisionin, en langue italienne. Il anime aussi un podcast sur le concours et des lives sur Instagram.

1. Nuit Pauline de Pauline Chagne : « C’est une chanson qui rappelle la vraie pop française des années 1980 que beaucoup d’Italiens connaissent. C’est aussi un style musical que la France n’a jamais trop osé proposer Eurovision, même il y a quarante ans. »

2. Seule de Soa : « Le style Sia chanté à deux voix est très intéressant. Ce son reste en tête même si l’on ne comprend pas le sens des paroles. »

3. Chut de Julia : « C’est une proposition sexy mais faite d’une manière intelligente et élégante. La présence de la chanteuse est très bonne. Elle peut "briller devant les cameras". »

Alesia Michelle (Etats-Unis) : « Seule »

Voici la preuve que l’intérêt pour le concours Eurovision de la chanson ne se limite pas aux frontières européennes. Alesia Michelle est Américaine et, depuis Washington, suit de près les sélections nationales pour sa chaîne YouTube aux quelque 20.000 abonnés et est une habituée de la salle de presse de l’Eurovision.

1. Seule de Soa : « C’est sûrement la chanson que j’enverrais à l’Eurovision car elle a me semble avoir le profil le plus solide. La production du morceau est de qualité et il y a de quoi faire une mise en scène convaincante. En tant que blogueuse américaine sur l’Eurovision, j’ai toujours l’espoir de voir le rap bien représenté sur la scène du concours. Et cette chanson le met très bien en valeur. Je ne suis pas très fan des chansons "à message" à l’Eurovision car cela a été vu et revu et cela peut paraître banal. Mais cette chanson est une chanson à message réussie. Si le duo arrive à trouver la bonne chorégraphie et ne fait pas de fausse note, le top 5 est à portée de main. »

2. Fulenn d’Alvan & Ahez : « C’est une chanson ethnique avec des accents modernes. C’est précisément le genre de morceau que de nombreux fans espèrent qu’un pays comme la France envoie à l’Eurovision. La partie dansante lui confère un côté moderne et accessible. Les éléments ethniques sont toujours les bienvenus et attendus sur la scène du concours. Il faut bien travailler le visuel et repenser complètement le stylisme. »

3. Nuit Pauline de Pauline Chagne : « Cette chanson dégage quelque chose de merveilleusement français. Elle correspond parfaitement à la tendance actuelle observée dans les charts : la nostalgie pour les tubes pop des années 1980. Avec une mise en scène parfaitement pensée et un stylisme très français, cela pourrait très bien rendre sur scène et rester en mémoire. »

Anthony Granger (Royaume-Uni) : « Téléphone »

Britannique, Anthony Granger est le créateur du site Eurovoix. Il précise que le Top 3 a été établi en concertation avec d’autres membres de l’équipe qui vivent au Royaume-Uni, en Irlande, en Hongrie et en France.

1. Téléphone d’Elia : « C’est une chanson très moderne. J’attends beaucoup de danseurs sur la scène avec Elia pendant le prime. La présentation sur scène fera briller Elia. »

2. Seule de Soa : « C’est également une chanson qui reste dans la tête dès la première écoute. L’énergie entre les deux artistes est forte et le message est aussi important. Ce serait aussi un bon choix pour la France. »

3. Fulenn d’Alvan et Ahez : « C’est une chanson qui relie les sons traditionnels bretons et les sons modernes. Elle me donne envie d’aller dans une fête dans un bois et d’y danser jusqu’à l’aube. Ce serait aussi une bonne opportunité de sensibiliser les français au fait que les langues régionales vivent encore et les étrangers au fait qu’il n’y a pas que la langue française en France »

David Carros (Espagne) : « Madame »

ESCplus est un site, en langue anglaise, dédié à l’Eurovision. Son équipe comprend des membres originaires de Grèce, des Pays-Bas, de Suède, etc. mais majoritairement d’Espagne. C’est le cas de David Carros, éditeur et community manager.

1. Madame de Joan : « Je pense que la composition reflète très bien la musique française traditionnelle. Cela évoque une continuité avec la proposition française de 2021, le Voilà de Barbara Pravi. La mélodie de la chanson et son texte vous transportent dans les rues de n’importe quelle ville française et racontent une histoire émouvante qui, j’en suis sûr, serait très populaire en Europe. »

2. Nuit Pauline de Pauline Chagne : « Je dois dire que toute chanson rappelant les années 1980 sera classée haut dans mon top. Nuit Pauline a une mélodie qui la rend spéciale et elle reste bien en tête. Avec une bonne mise en scène, la France obtiendrait un excellent résultat. C’est une chanson à part. J’adore les sonorités électros. »

3. Il est où ? de Saam : « L’arrière-plan de cette chanson m’émeut : le texte parle de l’importance de ne pas laisser mourir nos illusions ou notre enfin intérieur et c’est quelque chose que l’on ne devrait pas oublier. Ce morceau me rappelle l’un de mes favoris de la sélection Eurovision française de 2019, Le Brasier de Naestro. La composition est pleine de force et la mélodie est exquise. »

James Rowe (Royaume-Uni) : « Seule »

Britannique, James Rowe est l’un des deux présentateurs du podcast anglophone The Euro Trip qui interviewe régulièrement les artistes en lice à l’Eurovision et dans les sélections nationales pour le concours, ainsi que d’anciens candidats…

1. Seule de Soa : « Le duo propose un hymne qui fait du bien. Les harmonies des deux artistes sont aussi solides que leurs solos et semblables en live à la version studio. Je peux déjà les imaginer sur la scène de l’Eurovision. Le message émouvant que délivre la chanson est bien transmis et, durant leur prestation, on ressent une connexion avec les deux chanteurs. »

2. Fulenn d’Alvan & Ahez : « La chanson démarre fort, avec des voix hypnotiques rappelant celles du groupe Tanxugueiras qui a participé au Festival de Benidorm, la sélection espagnole pour l’Eurovision, il y a quelques semaines. Le refrain a tout pour cartonner sur les pistes de danse, il est impossible de ne pas se lever pour se déhancher au rythme de la musique. Cette chanson a un fort potentiel pour conquérir un public français, puis un public plus large à l’Eurovision à Turin. »

3. Téléphone d’Elia : « Bien qu’elle soit chantée en français, ce morceau sonne comme une chanson pop accrocheuse qu’on pourrait entendre à la radio, même au Royaume-Uni. Sa voix fonctionne parfaitement avec la mélodie et le refrain, simple, est si efficace et difficile à oublier. »