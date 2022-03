A la fin du mois, le théâtre Mogador se transformera en tribunal. Le temps d’une soirée, les décors du Roi Lion, comédie musicale qui y est jouée jusqu’en juillet, laisseront place à la solennité d’une salle d’un palais de justice. Une question animera le jugement du Procès de TikTok : faut-il supprimer l’application ? Pour clarifier la situation, la parole sera donnée à des orateurs mais surtout à neuf créateurs de contenus qui feront leurs premiers pas sur scène.

Le week-end dernier, six d’entre eux étaient réunis. Dans une salle de séminaire au sein d’un hôtel francilien, Mayari, Logan, Diego, Emilie, Eva et Thomas se donnent la réplique pour un semblant de première répétition générale. « Vous tentez ! Comme au théâtre, même si vous vous plantez, vous continuez », clame Quentin Demé, consultant en finance, professeur d’éloquence à la prison de la Santé et co-créateur de l’événement.

Humour et émotion au programme

Thomas, alias Monsieur Pof, est le premier à passer. Avec son air bourgeois, il prend la parole pour faire comprendre que l’application ne sert pas qu’à « bouger son popotin » et défend donc TikTok. C’est ensuite au tour de Logan de revenir sur la façon dont le réseau social a détruit son couple. Un partout, balle au centre.

Certains jouent un rôle, comme Emilie qui interprète une manageuse de l’agence « Prend-ta-thune » dont le leitmotiv est de travailler « dans la bienveillance et le respect… de son porte-monnaie ». Juste après, Mayari mise un tout autre registre pour livrer un témoignage de défense de TikTok. « J’ai vu des femmes de toutes les tailles, toutes les ethnies, montrant tous leurs talents. TikTok nous à permis de prendre la parole », dit la jeune femme qui a ouvert son compte pour incarner les combats qui lui tiennent à cœur.

« Maya, tu peux nous filmer ? »

Fin des prestations, applaudissements. Un tour de table est organisé pour revenir sur les passages de chacun. « Faut qu’on croie en nous. Je pense qu’on sera moins stressés quand il y aura les gens », imagine Eva. Au fil des minutes, difficile d’avoir pleinement l’attention des tiktokeurs, scotchés sur leur téléphone notamment pour répondre à des DM sur Insta. Tout le monde finit par se prendre au jeu du brainstorming : Logan conseille à Émilie de s’adresser davantage au public avant que Mayari ne lui demande quelle tenue elle va porter.

Après la réunion des groupes, les influenceurs se séparent pour travailler sur leur scène. Logan et Diego forment un duo. Quelques impros ratées, quelques interrogations, tout n’est pas encore calé. Pendant que les uns répètent, d’autres préparent des vidéos pour gérer la communication de l’événement. « Maya, tu peux nous filmer ? », demande Emilie avant de s’éclipser dans un couloir de l’hôtel.

Questions pour un procès

La pièce jouée le 21 mars prochain se veut être un « show d’éloquence ». En alternance avec les créateurs de contenus, des professionnels de l’art oratoire (humoristes, chanteurs, comédiens) viendront exposer leur point de vue tandis qu’un orchestre composé de six musiciens reprendra certaines des musiques rendues populaires par l’application. « C’est la première fois que des acteurs, qui sont partie prenante, vont être sur scène. L’enjeu est de montrer qu’on peut réussir le passage de l’écran à la scène », rapporte Eliott Nouaille, professeur de rhétorique à l’ISCOM et directeur du cercle des orateurs disparus.

Cette « plaidoirie discursive » tentera de répondre à trois questions. TikTok est-il un tremplin de créativité qui favorise l’émergence de nouveaux talents ? Au contraire, est-ce simplement un miroir du narcissisme quand chacun cherche la gloire ? Enfin, TikTok contribue-t-il positivement à la démocratie ou n’est-ce qu’un outil supplémentaire de procrastination ?

« Si la pièce se joue un mois avant l’élection présidentielle, ce n’est pas un hasard, souligne Eliott Nouaille. Les politiques investissent la plateforme parce qu’ils savent que c’est la plateforme d’une génération mais il n’y a pas de réflexion collective sur cette culture numérique. » Avec ce « procès » s’organise donc un temps démocratique pour la culture.

La naissance d’une carrière ?

Depuis plusieurs mois, les tiktokeurs travaillent avec des stand-uppers, des avocats et des comédiens. Pas facile d’affronter le regard de 1.600 personnes pour sa première fois sur les planches. Enfin ça, c’est ce que l’on croit. « Je suis beaucoup moins stressée à l’idée d’être devant 1.600 personnes que devant quinze personnes », témoigne Emilie. « Oui, on va rencontrer les gens qui nous suivent, c’est grave cool », enchérit Eva.

Comme ils l’avouent volontiers, les vidéastes ont écrit leur texte dans la précipitation, en pleine nuit ou le matin même des répétitions. Sur le pupitre improvisé dans la salle de réunion, la plupart des tiktokeurs lisent donc leur texte mais ne perdent pourtant pas confiance en eux. « Je veux prouver que même si on arrive à faire rire derrière un écran, on en impose sur scène. Oui, on peut faire rire des gens avec notre téléphone mais en vrai aussi. C’est un challenge personnel », sourit Eva.

Des carrières vont-elles décoller à la suite de ce show d’éloquence ? « On n’a pas forcément envie de faire de la scène, observe Eva. On le fait parce que c’est une expérience mais peut-être qu’on va tellement kiffer qu’on va trouver notre voie. » Si la réponse reste floue pour beaucoup, tous s’impatientent d’être enfin sur scène pour donner de la voix.