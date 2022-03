Dans une mini-série documentaire disponible depuis mercredi sur YouTube et intitulée Stromae Vu Par..., Orelsan se souvient de la fois première fois où on lui a parlé de Stromae. « A l’époque on m’avait dit : "Il y a un mec, il est très fort, il va faire mieux que toi." Il y a vraiment un mec de l’industrie de la musique qui m’a dit : "Là, il y a un mec qui arrive il va te rincer" ! », s’amuse-t-il. Si le Belge n’a finalement pas « rincé » le Normand – la trajectoire du rappeur étant tout aussi glorieuse –, la prédiction ne manquait pas de pertinence. En une poignée d’années seulement, de 2009 à 2016 environ, Stromae est devenu l’un des artistes les plus influents de la scène francophone, rayonnant aussi bien en France qu’outre-Atlantique. Et puis plus rien, ou presque.

Après Racine Carrée, son opus quatre fois disque de diamant, écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires, Stromae s’est écarté des projecteurs et mis en retrait pour prendre soin de lui et se préserver. Dès lors, il a rarement laissé augurer un éventuel retour.

Jusqu’à ce jour d’octobre 2021 où il est réapparu de façon quasi inespérée avec un single inédit, Santé. Puis il y a eu son clip, l’annonce d’une tournée, et la sortie tant attendue de son nouvel album, Multitude, ce vendredi. Après six ans d’absence, Stromae a créé l’événement et semble déjà avoir retrouvé la place qu’il avait laissée en 2016 : celle d’un artiste fédérateur et débordant de créativité.

« Il arrive à rassembler un public très large »

C’est peu après Santé que Thomas Maindron, directeur et programmateur du Festival de Poupet, a pu officialiser la présence de Stromae dans la programmation de son édition 2022. « Quand ça a été à notre tour de l’annoncer, il y a eu des frémissements, explique-t-il à 20 Minutes. Les regards se sont tournés vers nous et pendant une semaine les questions fusaient pour savoir "si on l’avait ou pas". C’était devenu un rêve pour beaucoup. Quand on l’a annoncé c’était presque un soulagement pour les festivaliers et les partenaires, ils étaient juste trop contents d’imaginer qu’ils allaient avoir l’occasion de le voir dès cet été. »

Il faut dire que six ans d’absence, c’est long. Apprendre coup sur coup le retour de l’artiste et son retour sur scène, c’est ce qu’on appelle une belle surprise. « Sa disparition des radars a créé de l’attente, il est parti alors qu’il était en haut de l’affiche avec un public conquis, il y avait presque un goût de trop peu, estime Thomas Maindron. Tout le monde était devenu un peu addict à sa musique, sur son dernier album il n’y avait que des tubes ! »

Des chansons qui passent régulièrement sur les ondes, comme sur Virgin Radio où Stromae a une place particulière. « Il a une cote d’amour impressionnante auprès de nos auditeurs », remarque Mickael Bois, directeur de la programmation musicale. Un engouement qui se dégage notamment des sondages fréquents que la radio soumet à son audience. Et sur l’étude concernant les morceaux plus anciens – hors chansons du moment donc –, Stromae « est l’artiste francophone qui ressort le mieux et le plus aimé de nos auditeurs », note-t-il.

« C’est un artiste assez unique en France, souligne Mickael Bois. Il pourrait être catalogué un peu "spé" en termes de musique mais il arrive à rassembler tout le monde. Et malgré son absence, lorsqu’il revient, les gens sont encore là et les concerts se remplissent. » « Il arrive à rassembler un public très large, familial et en même temps ceux qui aiment l’electro s’y retrouvent, les musiques du monde aussi… Ces artistes figurent en tête d’affiche pour nous parce que tout le monde s’y retrouve, c’est une chance de l’avoir », ajoute pour sa part le directeur de Poupet.

« Il devient un poids lourd de la musique en France »

Dès ses débuts, l’artiste s’est démarqué par ses concepts originaux (ses « leçons »), sa gestuelle, ses textes polysémiques et ses happenings déroutants (la vidéo de Formidable notamment). « Pour moi, c’est avant tout un metteur en scène de génie, estime le programmateur musical de Virgin Radio. Un metteur en scène de ses textes dans sa musique, de l’image dans ses clips et dans ses prises de parole en promo notamment. »

En 2013, le chanteur s’était dédoublé sur le plateau du Grand journal sur Canal+ pour y interpréter Tous les Mêmes. En janvier, il a fait sensation sur le plateau du JT du dimanche soir de TF1. Interrogé par Anne-Claire Coudray sur son mal-être, il s’est subitement mis à chanter, dévoilant ainsi son titre inédit L’enfer. « J’étais figée. J’ai essayé de ne pas bouger, de ne presque pas respirer parce que j’avais peur de le perturber dans ce moment, aussi intense. J’étais comme une petite fille, fascinée par ce qu’il se passait », nous confiait la journaliste le lendemain de ce happening très commenté dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Un sens du spectacle indéniable sur les plateaux télé, mais aussi sur scène où Stromae marque profondément les esprits. « En 2009 au festival, tout le monde avait été scotché par rapport à son live qui était déjà quelque chose de très original, avec des écrans et un décor avec de la vidéo. A l’époque ça ne courrait pas les rues des spectacles qui intégraient déjà ce niveau-là. » Recevoir Stromae c’est donc le show assuré pour le public.

Pour Mickael Bois, Stromae est « un des artistes les plus créatifs dans un monde aseptisé où tout est un peu catalogué, il sort des cases tout en restant populaire. Pas beaucoup d’artistes arrivent à faire ce crossover [à être présent sur tous ces registres], et dans la durée. Il devient un poids lourd de la musique en France ». Stromae, un artiste consensuel ? S’il est indéniablement fédérateur, certains s’agacent de ses désiderata en conférence de presse et son besoin de tout contrôler. Le besoin probable de se préserver et protéger sa vie privée. S’il ne tombe pas dans le piège de l’artiste distant et inaccessible, Stromae a tout pour devenir un monstre sacré de la musique.