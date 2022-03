Une programmation attendue, des horaires plus tôt dans la journée et un gigantesque terrain de jeu, le festival Marsatac est de retour à Marseille les 10, 11 et 12 juin prochain. Après une précédente édition un peu chamboulée par le Covid-19 qui s’était tenue en modèle réduit au Parc Borély, Marsatac réinvesti ce parc symbolique, mais cette fois avec quatre scènes et sur trois jours.

La quasi-totalité du parc sera occupée par les festivaliers, un peu plus tôt que d’habitude puisque les concerts s’étaleront de 18 heures à 2 heures le vendredi, de 14 heures à 2 heures le samedi, et de midi à minuit le dimanche. Avec une programmation très alléchante puisque parmi les têtes d’affiche on retrouve notamment Amélie Lens, Laurent Garnier, I hate Models, The Blessed Madonna, Mall Grab ou encore Moderal côté électro. Sans oublier quelques artistes plus orientés rap comme Damso, le local Zamdame ou Oboy, mais aussi l’Anglaise M.I.A.

Les pass jour, deux jours, ou trois jours sont déjà disponibles sur la billetterie.