Gérard Depardieu, le va-t-en-paix ? «La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Je dis: "Arrêtez les armes et négociez !"», a déclaré l'acteur français à l'AFP, qu'il a lui-même contactée par téléphone.

Le comédien, qui dispose de la nationalité russe depuis 2013, est un proche de Vladimir Poutine. « Même si j’ai encore la nationalité et un passeport français, je suis désormais citoyen russe et dubaïote. Mais ma vie se déroule le plus souvent en Méditerranée », affirmait-il la semaine dernière dans les colonnes de L'Obs où il faisait la promotion du film Maigret.

La photo supprimée

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Gérard Depardieu avait supprimé de ses réseaux sociaux, sans donner d'explication, une photo le montrant au côté de Vladimir Poutine. Dimanche, sur RMC, Macha Méril, née dans une famille aristocratique russe, n'avait pas été tendre à son sujet. Interrogée sur la position que devaient prendre les artistes, dont Gérard Depardieu, ayant des liens avec la Russie, l'actrice avait répondu : « Ecoutez, qu’il se démerde ! Alors lui, je ne sais pas dans quelle situation il est, mais j’espère qu’il va prendre conscience. Et de toute façon, il est en France vous savez, c’est en France qu’il travaille. Il a beau dire qu’il a de la sympathie pour la Russie, c’est quand même ici qu’il mange du fromage et du vin rouge hein. Alors qu’il ne nous embête pas ! »