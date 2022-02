21h03 : « So May We Start »

« Alors nous pouvons commencer »… Antoine de Caunes fait son entrée sur scène sur l’une des chansons des Sparks extraite de la BO d’Annette. Il commence son discours d'ouverture : «l'ambiance oscillera entre Titane et tisane». Et de saluer les réalisatrices Julia Ducourneau, Palme d'or à Cannes, et Audrey Diwan, Lion d'or à Venise. «Ce fut une belle année pour le cinéma, malgré les contraintes», affirme le maître de cérémonie.