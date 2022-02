Gary Brooker, le chanteur du groupe de rock Procol Harum, est mort

Gary Brooker, le chanteur de Procol Harum, célèbre pour le tube A Whiter Shade of Pale à la fin des années 1960, est décédé à l’âge de 76 ans. Sa disparition a été annoncée mardi le site Internet officiel du groupe britannique de rock psychédélique.

« C’est avec un immense regret que nous devons annoncer la mort, le 19 février 2022, de Gary Brooker (…), chanteur, pianiste et compositeur de Procol Harum, et une lumière rayonnante et irremplaçable dans l’industrie musicale », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site.

Il se faisait soigner pour un cancer

« Agé de 76 ans, il se faisait soigner pour un cancer, mais il est décédé paisiblement chez lui », selon la même source. Gary Brooker, qui était né le 29 mai 1945 dans l’est de Londres, avait appris à jouer du piano, de la guitare et du cornet dès le plus jeune âge, auprès de son père qui était musicien professionnel.

Outre sa participation à Procol Harum, ce fan de blues a collaboré avec plusieurs autres groupes, comme ceux d’Eric Clapton, Ringo Starr, ainsi qu’avec des artistes comme Paul McCartney et George Harrison.