Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

La saison 2 d'« Euphoria », toujours aussi sublime

Euphoria, créée par Sam Levison, fait partie de ces séries qui marqueront l’histoire, comme Skins a pu le faire en son temps. La saison 1 touchait au sublime tant sur le fond que sur la forme, la saison 2, diffusée sur MyCanal, conserve son regard ultra-esthétisant pour s’enfoncer plus profondément dans la psyché adolescente. On retrouve la très sombre Rue, interprétée par Zendaya, qui replonge dans les stupéfiants, et les deux pestes Cassie et Maddy qui se déchirent Nate, une incarnation magnifiée de la masculinité toxique. La série chorale portée par une réalisation stylisée aspire son public dans une ambiance désespérée où se cognent les pulsions humaines les plus sombres. On n’en ressort jamais tout à fait indemne.

Une romance légère avec la saison 2 de « Starstruck »

On change de registre avec la saison 2 de Starstruck, créée et interprétée par Rose Matafeo, sur MyCanal. Dans cette deuxième salve d’épisodes, on retrouve l’histoire d’amour balbutiante entre Jessie, une Australienne un peu perdue, et Tom, une star de cinéma en pleine ascension. Comment construire une relation amoureuse entre une jeune fille « normale » et une célébrité internationale ? Certes, la saison 2 n’apporte pas grand-chose par rapport à la première, l’histoire se résume à un classique « fuis moi je te suis, suis moi je te fuis ». Starstruck offre toutefois une brochette de personnages tendres et attachants qui devraient plaire aux amateurs de rom-com. Légèreté et humour sont au rendez-vous.

« Free from desire », un podcast qui plonge dans l’asexualité

Huit épisodes produits par Paradiso Media pour tout comprendre à l’asexualité. Aline Mayard, journaliste et co-autrice du livre Le Genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu·es (Buchet Chastel), raconte sa propre expérience de la sexualité pour tenter de donner des clés de compréhension des termes asexualité et aromantisme, assez peu pris au sérieux dans une société qui survalorise les exploits sexuels. Elle interroge sociologues, historiennes, sexologues, militants pour déconstruire les idées reçues sur le couple, l’amour et le désir. Un podcast pédagogique et léger à la fois.