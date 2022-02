Sous les pins du domaine de Grammont, des pointures de la musique électronique s’affairent aux platines. Les bras se lèvent, les confettis et la mousse explosent sur le dance floor. Une scène ordinaire, au Family Piknik. Mais qui n’aura, peut-être, plus lieu. En tout cas, plus à Montpellier (Hérault). Le festival electro, qui réunit chaque été, en plein air, quelque 20.000 fêtards, déplore que la commune ait décidé de se désengager de l’événement, « après des mois et des mois d’échanges stériles ».

Selon les organisateurs, la ville de Montpellier souhaite mettre fin à la convention de partenariat qui assurait au Family Piknik « un accompagnement technique et logistique absolument nécessaire à l’exploitation du lieu qu’elle nous met à disposition depuis 2018 ». La mairie ne versait pas de subvention sonnante et trébuchante au festival, elle ne faisait que partager des frais inhérents à la mise en conformité du lieu, notamment sur les toilettes ou les poubelles. Soit 75.000 euros, financés de moitié par la ville.

Montpellier « à contre-courant »

« Si on compare Montpellier à toutes les autres villes qui ont un festival comme le nôtre, que ce soit les Eurockéennes de Belfort, les Francofolies à la Rochelle, Montpellier est à contre-courant », regrette Ludovic Rambaud, l’un des organisateurs du Family Piknik. « C’est un revirement de situation que l’on ne comprend absolument pas », d’autant plus que l’épidémie a durement touché les événements culturels, poursuit-il.

Le festival aurait pu survivre, en redoublant d’efforts, sans l’aide de la commune. Mais « c’est une question de principe. Un partenariat, ça marche dans les deux sens, confie Ludovic Rambaud. Family Piknik occasionne pour Montpellier des retombées économiques, touristiques, culturelles. Il y a un bénéfice indiscutable, pour le territoire ».

Il s’agit d’un festival « disposant d’un modèle économique propre », dit la ville

Sollicitée par 20 Minutes, la ville de Montpellier indique qu’elle « dialogue depuis plusieurs mois avec les organisateurs », en vue de l’édition 2022 du festival. « Nous avons proposé au festival de l’accueillir sur le site de Grammont durant trois jours au mois d’août, note la commune. La collectivité a également sollicité Montpellier Events pour l’accompagner sur la régie du site, afin de fluidifier et faciliter l’accueil technique de l’événement. » Et si un soutien financier n’est pas envisagé, poursuit la ville, c’est parce qu’il s’agit d’un festival « disposant d’un modèle économique propre (billetterie, buvette…), accueillant chaque année plusieurs milliers de festivaliers ».

Un argument qui fait rire jaune, chez les organisateurs de l’événement. « Tous les festivals équivalents à Family Piknik ont des billetteries, note Ludovic Rambaud. La billetterie, c’est 45 à 50 % du coût d’amortissement des frais de production. » Après presque dix ans d’amour, la rupture semble inéluctable, entre Montpellier et le Family Piknik. Mais le festival, qui doit avoir lieu les 6 et 7 août, n’est pas pour autant annulé. Les organisateurs discutent avec d’autres collectivités aux alentours. Et, selon Ludovic Rambaud, bon nombre d’entre elles ont « les yeux qui brillent, lorsque l’on évoque le Family Piknik et sont prêtes à nous accueillir les bras ouverts ».