Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

La drôle d’enquête de « The Afterparty » sur Apple TV+

Alors nous étions tous devant La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre sur Netflix, la vraie et bonne parodie de whodunit était à côté, chez AppleTV +. Mais il n’est pas trop tard. Lancée avec trois épisodes d’un coup le 28 janvier dernier, la série The Afterparty continue sa diffusion au rythme d’un épisode par semaine, jusqu’au 4 mars. L’afterparty du titre est celle d’une réunion d’anciens élèves du lycée, qui se termine par le meurtre de celui qui est devenu une popstar, interprétée par Dave Franco. Chaque suspect est alors invité à raconter la soirée de son point de vue, et en fait un genre de cinéma : comédie romantique, film d’action, teen movie, thriller…

Avec Chris Miller (les films 21 Jump Street et La Grande aventure Lego) aux manettes, le résultat est toujours enthousiasmant, à défaut d’être vraiment hilarant, bien aidé par son casting, réunissant le meilleur des seconds rôles de la comédie américaine : Ike Barinholtz (The Mindy Project), Ben Schwartz (Parks and Recreation), lana Glazer (Broad City), Sam Richardson (Veep)…

« Les Enfants du paradis », un classique des classiques, sur Netflix

Vous ne savez plus quoi binger sur Netflix ? Les replays de 20 Minutes sont là pour ça, et qu’est-ce que vous diriez d’une petite série en deux épisodes, parfaite pour un dimanche soir ? Bon, ok, c’était un piège, mais un beau piège, puisqu’un classique des classiques du cinéma français vient d’arriver sur Netflix : Les Enfants du paradis, réalisé par Marcel Carnet. L’une de ses spécificités est d’avoir été tourné pendant la Seconde guerre mondiale, sous l’Occupation. Malgré toutes les difficultés rencontrées, le film est un miracle de cinéma, un chef d’oeuvre de romantisme, sur trois hommes de théâtre qui s’éprennent de la même femme ( Arletty !) dans le Paris du XIXe siècle.

Le Vidéo Club du Palmashow sur Konbini

A l’occasion de la sortie de leur film Les Vedettes au cinéma, Grégoire Ludig et David Marsais ont refait quelques sketchs, entre la promo et le méta, et également participé au Vdéo Club, le format très apprécié de Konbini. Le duo fait le tour de leurs influences, des Inconnuls à Wayne’s World en passant par Un jour sans fin.. et Sauvez Willy 3 ? !