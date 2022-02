Jacques Dutronc était à l’honneur de la 37e cérémonie des Victoires de la musique. « Monsieur Jacques », comme l’a appelé son fils Thomas, a longuement été applaudi en début de soirée sur France 2. « Je ne peux pas dire "mon père, ce héros", il n’est pas pompier. Mais je peux dire “mon père, ce numéro” », a lancé le chanteur de 48 ans après une rétrospective de la carrière de son père en images.

Assis au premier rang de la salle, Jacques Dutronc a écouté les quelques anecdotes délivrées par son fils, et a surtout écouté la belle déclaration qu’il lui a faite. « Je suis fier de toi, fier d’être ton fils et tellement heureux de partir bientôt en tournée avec toi. Je sais qu’on va se régaler parce que ta musique déchire et que les gens t’aiment très très fort, et maman et moi on t’aime encore plus fort », a confié Thomas Dutronc, visiblement ému.

Quand Jacques Dutronc met un vent à Laury Thilleman

Quelques secondes plus tard, Jacques Dutronc est monté sur scène pour interpréter Et moi et moi et moi, tube sorti en 1966. « A bientôt sur les scènes de France », a lancé l’artiste à la fin de sa prestation, en faisant référence à leur série de concerts intitulée Dutronc & Dutronc, donc le coup d’envoi sera donné au mois d’avril. La dernière fois qu’il a participé à une tournée, c’était aux côtés de Johnny Hallyday et Eddy Mitchell dans le cadre du spectacle des Vieilles Canailles.

Bien qu’il soit reparti avec sa Victoire d’honneur, Jacques Dutronc n’a pas pris le temps d’adresser un message de remerciement au public. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé, dirait certainement Laury Thilleman. L’animatrice a tenté de rattraper le chanteur en vain alors qu’il se dirigeait vers les coulisses. « Merci à tous les deux. Jacques ? Si vous m’entendez ? Je ne suis pas sûre… Je crois qu’il ne m’entend pas… Mais ses remerciements ont été faits dans la chanson », s’est-elle exclamée en riant. Aïe aïe aïe ! Ouille ! Aïe aïe aïe !