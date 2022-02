Les Victoires de la musique livrent leur verdict vendredi soir, en direct de la Seine musicale et sur France 2. Si chaque catégorie est intéressante, la cérémonie se clôt traditionnellement sur la remise de la Victoire la plus attendue, et celle aussi qui est ouverte aux votes du public, la Chanson de l’année.

En cette année 2021 encore très marquée par la pandémie et les annulations de concerts, nous avons bien eu besoin de chansons chics, gaies et entraînantes pour faire oublier notre quotidien (ou le sublimer).

Bruxelles, le disco ou l’essence ?

Toute la semaine, le service Musique de 20 Minutes a détaillé les qualités des cinq chansons en lice pour la Victoire. Retour sur nos arguments massues avant de vous demander quelle est votre chanson de l’année à vous. Quelle figure dans cette liste ou non.

Le manifeste de d’Orelsan, L’odeur de l’essence

Parce que c’est une chanson sans refrain, une critique acide de notre société et un regard désabusé et alarmiste sur le monde qui nous entoure. Ces 4 minutes 44 d’Orelsan mettent des mots sur un ras-le-bol général et résonnent comme un manifeste.

Les cheveux lâchés de Clara Luciani, Respire encore

Parce qu’elle nous a fait espérer le retour de la bamboche et danser les cheveux tournoyants dans nos salons sous couvre-feu. Parce qu’elle capte l’air du temps et est une inspiration spontanée, naturelle, une évidence qui a d’ores et déjà marqué notre époque, lui donnant un nouveau souffle.

Le collapse de Juliette Armanet, Le Dernier Jour du Disco

Parce que c’est un hymne disco dont on ne comprend pas bien les paroles, parce que c’est une chanson d’amour désespérée. Parce qu’elle nous fait nous sentir plus vivants que jamais, jouant notre vie sur le dancefloor. Parce que Juliette.

La naïveté de Feu ! Chatterton, Monde nouveau

​Parce que c’est une chanson prophétique écirite avant la pandémie. Parce qu’elle a failli ne pas voir le jour. Parce qu’elle parle de la beauté, de l’amour, de l’amitié et qu’elle raconte aussi la manière de faire d’un groupe qui mérite d’être reconnu à sa juste valeur.

L’amour d’Angèle, Bruxelles je t’aime

​Parce qu’on a tous besoin d’un abonnement Grand voyageur Thalys, parce que Bruxelles est belle, parce que la Chanson de l’année est tout de même censée être un tube, un vrai. Parce qu’elle nous fait danser et siffloter.

Et selon vous, quelle est la chanson de l’année 2021 et pourquoi ? Sur quoi avez-vous dansé ? Quelle chanson vous a le plus ému ? Quelles paroles résument au mieux votre état d’esprit des douze derniers mois ? Dites-nous tout en commentaires ou dans le formulaire ci-dessous.

A vous de voter !