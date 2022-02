Quand on pénètre dans les ateliers Saint-Roch​, difficile de ne pas être saisi par l’accueil impressionnant d’un elfe vert de 4 mètres de haut. Cette grande figurine, sortie de l’imagination du designer finlandais Kim Simonsson, fera partie des stars de la sixième saison de Lille 3000 baptisée Utopia.

Avec neuf autres elfes verts, il s’installera rue Faidherbe, à la sortie de la gare Lille Flandres, à partir du 14 mai et y restera pendant plus de quatre mois. Mais avant de découvrir le centre-ville de Lille, les Moss People, surnom de ces drôles de personnages, sont fabriqués à Marquette dans les fameux ateliers Saint-Roch où une équipe de huit personnes donne vie au travail de l’artiste.

Ils transforment des sculptures miniatures en géants

« La sculpture ne nous appartient pas. On est là pour la transformer. Il faut être le plus fidèle possible au travail de l’artiste », résume Roger Belin, le président de la société. A leur arrivée dans le Nord dans des caisses en bois, les Moss People ne mesurent pas plus de 80 centimètres. Mais à partir de ce modèle, une grande structure va prendre forme.

« Il y a dix figurines. On les a toutes scannées et modélisé en 3D. De là, on a intégré une structure acier à l’intérieur. On a redessiné toutes les coupes de polystyrène. Tout a été redécoupé, fraisé en numérique puis intégré sur les structures acier qu’on a fabriquées ici « poursuit Roger Belin qui développe son travail. « On a réassemblé, peaufiné et réaccentué les traits pour être le plus près possible du travail de l’artiste. Puis, on a fait une première couche de résine pour bloquer le polystyrène et une résine polyester. Puis, on peint tout en noir et on pulvérise dessus une couche de fibre synthétique verte ».

De quatre à six mètres de haut, de 300 à 400 kilos

Commencée en janvier, la fabrication de ces structures se terminera début mai. En moyenne, il faut une semaine pour donner vie à ces elfes qui feront entre 4 et 6 mètres de haut et pèseront entre 300 et 400 kilos. Une semaine avant le démarrage de Lille 3000, les équipes des Ateliers iront installer et poser ces elfes rue Faidherbe sur des socles de deux mètres de haut. « C’est gratifiant de voir ça exposé en pleine rue », reconnaît le président des Ateliers Saint-Roch.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la société nordiste participe sur la rue Faidherbe à Lille 3000. En 2004, c’est elle qui avait fabriqué les célèbres arches de Mézières. Rebelote en 2009 avec les bébés noirs anges et démons. L’entreprise est donc prête à relever ce nouveau défi destiné à impressionner et émerveiller les foules.