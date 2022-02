Lundi soir à minuit, il sera trop tard. Profitez de la Saint-Valentin pour passer une soirée en amoureux, mais livrez-nous avant votre manuscrit sur le thème imposé de la conquête (*).

C’est en effet la thématique retenue, en cette année électorale, pour la troisième édition du prix 20 Minutes du roman, qui a vu précédemment triompher Noir de Lune d’Estelle Tolliac en 2020 et L'Ultime frontière de Giselda Gargano en 2021.

Parmi vous, lecteur féru d’écriture, qui avez signé l’un des 300 textes que nous avons déjà reçus (on en espère encore une cinquantaine d’ici lundi soir), on compte autant d’auteurs que d’autrices, dans une tranche d’âge très large de 18 à 83 ans.

Un manuscrit sur cinq est un roman d’aventures

Et parmi tous ces textes, un nombre spectaculaire de romans d’aventures (20 %), le thème de « la conquête » s’y prêtant bien. La littérature contemporaine, les romans noirs (polars et thrillers) et les genres de l’imaginaire (fantasy, fantastique et SF) font chacun 20 % également. Et les autres genres (historique, romance, autobiographique, régional, etc.) réunissent les derniers 20 %… L’angle sentimental pour traiter de « la conquête » apparaît donc relativement marginal.

Rappelons qu’une sélection de dix à douze manuscrits sera opérée dans un premier temps par Les Nouveaux Auteurs, notre partenaire qui éditera le livre en fin d’année. Le jury du « Prix 20 Minutes du roman », présidé par Maxime Chattam, notre parrain entouré de journalistes de la rédaction et de lecteurs de la plateforme « 20 Minutes livres », prendra le relais à partir du printemps. Il ne restera plus qu’à déterminer les quatre finalistes, puis le lauréat dont le nom sera divulgué fin août et dont le roman sera publié en fin d’année.

(*) Sur le site www.lesnouveauxauteurs.com/concours/345