Adele a reçu le Brit Award de l’artiste de l’année mardi à Londres. Elle est la première lauréate de cette nouvelle formule de la cérémonie britannique dédiée à la musique pop qui ne fait plus de distinction entre les hommes et les femmes.

Les catégories Artiste féminine et Artiste masculin de l’année ont disparu afin que les chanteuses et chanteurs soient récompensés « uniquement pour leur travail et leur musique plutôt que pour la façon dont ils choisissent de s’identifier ou la façon dont les autres peuvent les percevoir », avaient expliqué les organisateurs.

« Je comprends pourquoi ils ont changé le nom de ce prix mais j’aime vraiment être une femme, une artiste féminine, réellement », a confié Adele à l’O2 Arena où se tenait l’événement.

« Je ne peux pas croire qu’une ballade au piano ait gagné »

La star a reçu deux autres trophées : celui du « meilleur album de l’année » pour 30, son quatrième opus studio, et celui de la chanson de l’année pour Easy on Me. « Je ne peux pas croire qu’une ballade au piano ait gagné contre tant de bonnes chansons », a déclaré l’artiste après avoir reçu son prix face à des concurrents comme A1 & J1, Central Cee, Glass Animals et KSI.

Ed Sheeran, star britannique de la pop, a quant à lui remporté le prix d’auteur-compositeur de l’année et la jeune Américaine Olivia Rodrigo a été couronnée pour la chanson internationale de l’année avec Good For You.