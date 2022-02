Il était une plume du théâtre de boulevard. Jean-Pierre Grédy est décédé à l'âge de 101 ans, on annoncé ses proches lundi au Figaro, sans préciser la date du décès. «Ses dernières pensées auront été pour sa famille et ses amis qui lui ont fait une belle vie», écrivent-il dans les colonnes du quotidien.

Né en 1920, Jean-Pierre Grédy a commencé sa carrière comme scénariste de cinéma après des études de lettres et de droit. A la fin des années 1940, il a rencontré Pierre Barillet avec lequel il va former pendant des décennies un tandem à succès.

Joué à Broadway

En 1948, ils ont écrit le vaudeville Le Don d'Adèle qui a dépassé les mille représentations. Leur pièce de 1965, Quarante carats, a été jouée à Broadway par Julie Harris, puis par Liv Ullmann dans une adaptation cinématographique.

Parmi les pièces de Jean-Pierre Grédy et Pierre Barrillet - décédé en 2019 - les plus connues figurent Folle Amanda, avec Jacqueline Maillan, retransmise à la télévision dans Au théâtre ce soir en 1974, ainsi que Potiche, que François Ozon a adapté au cinéma en 2010, avec Catherine Deneuve, Fabrice Luchini et Gérard Depardieu dans les rôles principaux.

Jean-Pierre Grédy a mené également une carrière en solo, écrivant ballets et paroles de chansons.