Les Razzie Awards sont l’inverse des Oscars. C’est-à-dire une cérémonie moqueuse récompensant les plus mauvais films et les pires performances de l’année écoulée. Dans cette édition 2022, Bruce Willis pourrait même mériter un trophée honorifique (ou déshonorant, selon les points de vue) puisqu’il a droit à sa propre catégorie.

Huit longs métrages sont en lice dans la catégorie « Les pires performances de Bruce Willis dans un film de 2021 ». Dans la plupart de ces fictions à très petits budgets et diffusées seulement en streaming, l’acteur ne fait que de brèves apparitions mais il a participé à leur promotion.

0 % d’avis positifs

Aucune de ces œuvres n’a obtenu plus de 20 % d’avis positifs sur le site Rotten Tomatoes​ (sorte d’équivalent américain d’Allociné). Trois d’entre elles, American Siege, Apex et Out of Death stagnent à… 0 % d’avis positifs.

Les « Golden Raspberry Awards », nom officiel des Razzies, ont été inventés dans un salon de Los Angeles en 1981 par d’anciens étudiants en cinéma et des professionnels de Hollywood.

Les heureux lauréats reçoivent un trophée représentant une framboise de la taille d’une balle de golf posée sur une bobine de film Super 8. Les vainqueurs seront annoncés la veille de la cérémonie des Oscars, le 26 mars.