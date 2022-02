Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Sur la voie avant « The Voice »

Avant de se présenter sur le plateau des auditions à l’aveugle, les talents de The Voice doivent franchir avec succès plusieurs étapes : casting, prise de tonalité, répétition avec l’orchestre… A chaque fois, les équipes du télécrochet de TF1 procèdent à un écrémage pour ne garder que les meilleurs des meilleurs. Un « parcours du combattant » jamais montré à la télé, dont 20 Minutes vous avait parlé il y a deux ans, et qui est raconté en image dans un court documentaire disponible sur myTF1. Une caméra a suivi quatre candidats : Inès, Valentine, Jules et Maacs. Qui ira se confronter aux fauteuils des coachs ? Qui sera éliminé avant ? La réponse dans un passionnant reportage, parfaite mise en bouche de la onzième saison qui sera lancée samedi.

Epris de court

La 44e édition du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand a pris fin samedi. Parmi les films au palmarès : Astel a décroché le prix spécial du jury en catégorie nationale. Cette première réalisation de Ramata-Toulaye Sy, suit une adolescente de 13 ans, qui accompagne son père dans la brousse au Sénégal pour y faire paître un troupeau de vaches… La suite est à découvrir, d’ici à ce mardi, sur le site France.tv, parmi une sélection de 14 courts métrages. L’occasion de voir si l’adage « les histoires les plus courtes sont les meilleures » se vérifie.

La « queeriosité » n’est pas « un vilain défaut »

Quiconque a vu Queer Eye nouvelle génération sur Netflix a succombé à l’irrésistible Jonathan Van Ness. Sa personnalité rayonne tout autant dans Getting Curious With Jonathan Van Ness, une adaptation de son podcast pour la plateforme. Des insectes à la non-binarité, en passant par la coiffure ou l’addiction au sucre, chaque épisode d’à peine une demi-heure aborde un sujet avec humour et pédagogie.