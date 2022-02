C’était un secret de Polichinelle. Les médias italiens ont été nombreux ces dernières semaines à avoir annoncé que Mika et Laura Pausini officieraient à la présentation de l' Eurovision 2022 à Turin (Italie) en mai prochain. Il ne restait plus qu’à officialiser tout ça – ou plutôt à attendre que les contrats soient signés.

C’est désormais chose faite. L’information a été confirmée mercredi lors de la deuxième soirée du Festival de Sanremo, la grand-messe de la variété italienne​. Les deux artistes seront accompagnés d’Alessandro Cattelan, un animateur de télévision de 41 ans bien connu en Italie, notamment pour avoir présenté durant dix années le télécrochet X Factor.

La Rai, qui organise l’édition 2022 de l’Eurovision, a donc misé sur des figures bien identifiées du public international. Laura Pausini, 47 ans, est l’une des autrices, compositrices et interprètes italiennes les plus célèbres hors des frontières italiennes. En France, elle doit notamment sa notoriété à son tube de 1993, La Solitudine, et à son duo avec Hélène Ségara, On n’oublie jamais rien, on vit avec, succès de l’année 2003.

Mika est italophone et francophone

Le Britannico-libanais Mika, 38 ans, a été révélé en 2007 avec l’album Life in Cartoon Motion. Porté au sommet des meilleures ventes avec des titres tels que Grace Kelly ou Relax (Take it Easy), le disque s’est écoulé à plus de 5.5 millions d’exemplaires dans le monde, dont plus de 1.4 million rien que dans l’Hexagone. Il a aussi été coach de The Voice France des saisons 3 à 8 et à l’occasion de l’édition All Stars l’an passé. De l’autre côté des Alpes, il a été cinq fois dans le jury de X Factor, dont lors de la quinzième saison qui s’est achevée en décembre. Sur la scène de la compétition musicale, il pourra donc jongler entre les langues anglaise, italienne et française et démontrer qu’il a changé d’avis depuis ce jour de 2015 où il avait déclaré, au micro de RTL : « La plupart des chansons qui sont à l’Eurovision font honte. C’est de la merde ! »

Dans le communiqué publié par le site eurovision.tv, Mika déclare ainsi : « Plus que jamais, je crois en l’importance d’une communauté internationale, en nos valeurs communes. Je crois à l’union des peuples, au fait d’abattre les murs pour célébrer nos ressemblances autant que nos différences. Nous pouvons y parvenir grâce à la musique, qui est la forme d’expression la plus universelle. L’Eurovision est cela et bien davantage ! »

La 66e édition de l’Eurovision aura lieu au PalaOlimpico de Turin (Piémont). Les demi-finales se tiendront les 10 et 12 mai et la finale le 14 mai. Quarante et un pays y participeront, dont la France.

L’Italie n’avait pas accueilli le concours depuis 1991 : cette année-là, l’événement avait été présenté par Toto Cutugno et Gigliola Cinquetti, deux stars de la chanson italiennes lauréates de l’Eurovision respectivement en 1990 et 1964.