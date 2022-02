« Deux années incroyables ». Cela peut paraître bizarre pour des organisateurs de festivals, mais Cyril Tomas Cimmino, fondateur et codirecteur du label Bi-Pole et organisateur du festival Le Bon Air, à Marseille, a adoré traverser la pandémie de Covid-19.

Non pas en termes de concerts, soirées, et autres performances artistiques, mais sur la possibilité de réflexions qu’elle a offerte. « Quand le Covid-19 est arrivé, on avait quelques options, comme mettre tout le monde au chômage partiel et attendre, ou fermer tout simplement la boutique, comme on y a tous pensé. On a préféré prendre la décision, qui a été extrêmement dure, de maintenir l’activité à 100 %, et même d’embaucher pendant la crise. On a monté des groupes de travail sur des problèmes que l’on rencontrait sur notre activité de tournée, sur la production de festival. Sur toutes les grandes thématiques en lien avec la responsabilité, que ce soit en matière d’écologie, d’inclusion. On a monté des projets contre les violences sexuelles, pour l’égalité des genres, l’inclusion des publics éloignés. On a confronté les idées et imaginé un planning sur trois ans », détaille Cyril Tomas Cimmino.

Programme rider.e

Concrètement, le festival s’articulera cette année sur deux jours et trois nuits, les 3, 4 et 5 juin, contre deux nuits et un jour avant Covid-19, autour de cinq scènes réparties dans un espace de 100.000 m2, dont 40.000 m2 de plateau. « Cette édition n’est pas un duplicata de celle qui aurait dû avoir lieu en 2020. On a tout réinventé, avec des nouveaux formats, d’autres qui peuvent faire penser aux précédentes éditions. On a réinventé la circulation du public : les jours se feront sur le toit terrasse, puis le public redescendra sur le bas de la friche pour les nuits. On avait besoin d’offrir de nouveaux usages, plus inclusifs, plus intergénérationnels, sur l’accueil des personnes en difficultés sociales ou physiques qu’on a du mal à toucher la nuit, d’où un format jour », avance Cyril.

Avec la naissance, par exemple, du programme rider.e, qui vise à mieux accueillir les artistes autour de l’inclusion. Il est porté par Bi-Pole. « L’objectif est de développer un rider, soit un kit de bonnes pratiques inclusives, tout comme un rider technique, qui est le premier document que liront les lieux de diffusion. On veut renverser les conditions d’accueil, qui ne seront plus posées par la salle ou le festival, mais par l’artiste lui-même. Ce n’est pas qu’une une question de nourriture, ou de petites choses à mettre à disposition, mais de conditions techniques qui rejoignent des problématiques autres. Par exemple, comment le contrat est signé par une personne non binaire. Mais ça concerne aussi le transport des artistes, le choix des prestataires, la sensibilisation des personnels, la représentativité des femmes et des minorités de genres, d’origines ethniques et sociales, d’orientation sexuelle, pour contribuer à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles envers les professionnel.les et les publics. J’étais au Transmusicales, et avant la fouille, on nous a demandé de nous répartir entre hommes et femmes. Et lors de la fouille, je ne m’étais pas fait palper comme ça depuis longtemps. On va présenter ce programme aux acteurs du secteur pour qu’ils y réfléchissent, s’en emparent et abondent et qu’ils intègrent progressivement tout ou partie dans leurs pratiques », explique Aurélie Berducat, directrice de la communication et du développement.

« La plupart des gens sur Facebook disent ne pas connaître un seul artiste »

Mais le cœur du festival reste la musique, et toutes les diversités des musiques électroniques, avec pas moins de 50 artistes annoncés pour cette édition. Des grands noms, comme Ben Klock, Floating Points, Folamour ou Dixon, des performances inédites comme des b2b entre Marcell Dettmann et Dj Stringray 313 ou Mr. Scruff et Danilo Plessow. Sans oublier une ribambelle d’artistes locaux mis en avant par ce festival, qui s’est toujours vu comme un « défricheur de talents ».

« La plupart des gens sur Facebook disent ne pas connaître un seul artiste. C’est justement cette gamme musicale qui nous parle, pour faire découvrir au grand public. Et on est plus convaincu que jamais que les artistes du territoire ont une place essentielle avec cette scène émergente alternative. Ça répond à la genèse de ce festival : montrer qu’il y a beaucoup de choses à faire à Marseille et défendre cette richesse territoriale. Marseille, c’est Marseille, et on veut mettre en avant cette attractivité culturelle et faire le lien entre la culture et la société par un autre prisme que l’attractivité économique », poursuit Cyril. D’autres surprises doivent encore être annoncées d’ici début juin.