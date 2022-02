Vingt ans, ça se fête ! Et pour marquer le coup, le festival des Nuits secrètes a vu les choses en grand. Pour cet anniversaire, l’événement, qui aura lieu du 22 au 24 juillet à Aulnoye-Aymeries, a décidé d’envoyer du très lourd dans sa programmation après deux ans sous Covid-19.

Avec Damso le vendredi, PNL le samedi et Orelsan le dimanche, le festival nordiste n’avait jamais eu autant de grosses têtes d’affiche lors d’une même édition. Mais 20 ans étant le plus bel âge de la vie, autant voir les choses en grand. « C’est énorme. On est content d’annoncer ça. Ça donne des perspectives réjouissantes pour cet été. On n’a pas vu passer ces 20 ans et là, on passe peut-être dans une autre dimension. La fête va être belle », s’enthousiasme Olivier Connan, le directeur du festival.

60.000 spectateurs en trois jours dans une ville de 9.000 habitants

Car au-delà des têtes d’affiche, le reste du casting est également impressionnant avec Juliette Armanet, Vitalic, Izia, Rodrigo et Gabriela, Charlotte De Witte, Jamie XX ou encore Dropkick Murphys pour les principaux noms. Comme un clin d’œil aux 20 ans du festival, Tiken Jah Fakoly, tête d’affiche des premières Nuits secrètes, sera aussi de la partie.

Une belle set-list qui prendra place dans un nouveau lieu à savoir un grand champ capable d’accueillir au mieux les 60.000 spectateurs qui vont se presser pendant trois jours dans la petite ville d’Aulnoye-Aymeries (9.000 habitants) située en plein cœur de l’Avesnois.

Un festival qui redynamise la commune

C’est justement pour redynamiser la commune que le festival avait été créé en 2002 sur la place principale. Depuis les Nuits secrètes ont bien grandi mais le principe des parcours secrets (une balade vers un lieu inconnu du public), qui ont fait son originalité, est resté.

« Il y a toujours eu une exigence artistique mais avec un caractère local et un état d’esprit. ll y a quelque chose de l’ordre de l’utopie qu’on maintient chaque année. C’est une fierté. On sait que c’est devenu important pour les habitants. C’est un projet qui parle en bien d’Aulnoye-Aymeries et de la région » se réjouit Olivier Connan. Et vu sa programmation exceptionnelle, la 20e édition n’a pas fini de faire parler d’elle et de faire rayonner la petite ville nordiste bien au-delà des frontières régionales.