Après Soprano, puis bientôt Jul, ce sera au tour de SCH, en 2023, de se produire dans le stade de sa propre ville. Le rappeur marseillais a annoncé une date au Vélodrome dans le cadre de sa tournée 2023. Elle aura lieu le samedi 22 juillet 2023.

Les billets seront mis en vente progressivement : à partir de ce vendredi 4 sur la billetterie officielle de SCH à 20h, puis le lundi 7 à 12h sur la billetterie du stade Vélodrome, d’adam concerts et de seetickets, et enfin sur toutes les autres plateformes à partir du 9 février à 12h. SCH se produira également à l’Accor Arena un peu plus tôt, le 24 mai 2023. Les billets sont disponibles sur les mêmes plateformes pour cette date, et toutes les autres de sa tournée.