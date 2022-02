Du fait de la crise sanitaire, de nombreux événements culturels ont dû reporter voire annuler leurs éditions ces deux dernières années, à l’instar du festival de BD d'Angoulême, de Japan Expo ou de la Paris Games Week. L'E3 la grand-messe du jeu vidéo, se tiendra une nouvelle fois en ligne en 2022, au point de se demander si le salon retrouvera un jour une édition physique, avec la concurrence du Summer Game Fest et une industrie qui s’est très bien adaptée au tout online. C’est dans ce contexte que le Forum des images à Paris ouvre mercredi, et jusqu’à dimanche, Ready Players, un nouveau festival consacré aux jeux vidéo, et plus précisément « l’expérience du gaming, plutôt que les salons de l’industrie ».

Casual et hardcore gamers main dans la main

Bien connu des cinéphiles, le Forum des images s’est ouvert aux autres médias et images, avec Séries Mania il y a dix ans, et plus récemment NewImages ou Bédérama. Ready Players continue cette « mue pop », pour reprendre les mots de Fabien Gaffez, le directeur des programmes du Forum, et met en avant « le kiff de l’écran géant, le réseau en chair et en os, casual et hardcore gamers main dans la main ».

Joueurs, créateurs, commentateurs, streameurs sont invités à se retrouver lors de rencontres, avec par exemple, dès l’ouverture mercredi, une discussion sur le stream, ou le gaming par procuration, avec Nat’Ali, Mister MV et Ultia.

Des grands tournois sur grand écran

La programmation s’intéressera également à la musique de jeu vidéo, la représentation des minorités, la direction artistique, les liens entre jeu vidéo et cinéma (et entre The Last of Us et La Route), les jeux autobiographiques, les coulisses du jeu de kung-fu Sifu, sans oublier une master class de Jehanne Rousseau, invitée d’honneur et directrice du studio Spiders (Greedfall). Deux grands tournois attendent enfin les plus téméraires, prêts à passer de spectateurs à joueurs. Ready ?