Les visiteurs du Louvre-Lens vont pouvoir contempler le célèbre Scribe Accroupi. Pour marquer l’arrivée dans ce musée de ce chef-d’œuvre de l’Egypte ancienne que prête pour 11 mois le musée du Louvre, Emmanuel Macron sera sur place mercredi.

Le Louvre-Lens exposera le Scribe accroupi dans le cadre d’une grande exposition, « Champollion et les hiéroglyphes », organisée pour les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. La visite du chef de l’Etat s’inscrit dans le cadre d’un déplacement d’une journée dans le bassin minier, dont le Louvre-Lens, qui fête ses dix ans, est l’un des symboles du renouveau.

Un regard intense

Découvert en 1850 à Saqqara en Egypte par l’archéologue Auguste Mariette, le Scribe accroupi, joyau mondialement connu du département des Antiquités égyptiennes, n’était jamais sorti du Louvre depuis 1999. Agée de 4.500 ans, peinte de couleurs vives, la statue de ce lettré prêt à écrire sur un papyrus posé sur ses genoux, un calame (pinceau) à la main, frappe par l’intensité de ses yeux dessinés d’un trait de khôl.

« C’est un prêt auquel le président est particulièrement attaché et qui a fait l’objet d’échanges entre lui et (la présidente-directrice du Louvre) Laurence des Cars », a indiqué l’Elysée. Emmanuel Macron « a souhaité marquer par sa présence l’arrivée du Scribe Accroupi à Lens, emblématique de la politique de décentralisation et de circulation des collections qu’il a voulue ».

Aux côtés de la présidente-directrice du Louvre, le chef de l’Etat sera guidé par un groupe de collégiens qui ont suivi des ateliers avec le musée pour devenir eux-mêmes médiateurs ou guides lors de la Nuit européenne des musées.

Une visite de campagne

La politique ne sera cependant pas très loin. A deux mois et demi de la présidentielle, le chef de l’Etat, quasi-candidat, en profitera pour mettre en avant ses actions pour la culture, notamment le « pass culture » pour les jeunes, du collège jusqu’à l’âge de 18 ans, qui achève sa mise en place après une phase de test.

Accompagné de plusieurs ministres, il passera toute la journée dans le bassin minier, en commençant par commémorer à Liévin la mémoire des 42 mineurs décédés le 27 décembre 1974 à la fosse de Saint-Amé. Il échangera ensuite avec des acteurs locaux lors d’une réunion sur l’avenir du bassin minier. Après sa visite du Louvre-Lens, il terminera la journée à Tourcoing pour y prononcer un discours introductif à la réunion informelle des ministres européens de l’Intérieur jeudi et vendredi. Les 27 ministres doivent se pencher sur une réforme de l’espace Schengen, dont la France a fait l’une des priorités de sa présidence du Conseil de l’Union européenne.