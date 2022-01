Si vous envisagez de quitter Spotify depuis que Neil Young et Joni Mitchell ont demandé le retrait de leurs chansons de la plateforme pour protester contre le podcast antivax de Joe Rogan, c’est le bon moment. L’interprète de Harvest Moon a annoncé qu’il offrait quatre mois d’abonnement gratuit à la concurrence (plus précisément, Amazon Music) à tous ceux qui souhaitaient aussi changer de crémerie.

« Tous les gens qui cherchent ma musique peuvent facilement se rendre sur AMAZON MUSIC et cliquer ici. Tous les nouveaux auditeurs auront quatre mois gratuits (…) Ma musique est également disponible en très haute qualité à l’adresse http://neilyoungarchives.com. Aimez la Terre, et soyez en paix, Neil », a-t-il annoncé sur Twitter.

A l’évidence, Amazon a senti là une opportunité de récupérer quelques parts de marché à Spotify, et n’a pas tardé à lancer cette offre en s’associant à celui qui devient un symbole de la grogne anti-Spotify.

Chute libre

Il faut croire que le « mouvement » a plus d’ampleur qu’on pourrait l’imaginer, puisque dans les jours qui ont suivi la polémique, Spotify a chuté de près de 2 milliards de dollars en valeur boursière, d’après Variety. Si la situation propre à Neil Young semble anecdotique au premier abord, le marché a sans doute été inquiété par le fait que de plus en plus d’artistes se plaignent non seulement des choix éditoriaux de Spotify, mais aussi des faibles revenus générés par le service pour les musiciens. Autrement dit, quitter la plateforme ne leur ferait pas perdre grand-chose !

Spotify a tenté de réagir en annonçant qu’un message accompagnerait certains podcasts problématiques pour indiquer que les propos relayés ne reflètent pas le consensus scientifique. Joe Rogan, de son côté, a réagi publiquement à la polémique. « Je suis vraiment désolé qu’ils (Neil Young et Joni Mitchell) ressentent les choses comme ça. Ce n’est certainement pas ce que je veux. Je suis un fan de Neil Young, j’ai toujours été un fan de Neil Young », a-t-il expliqué, avant d’assurer qu’il essaierait de « faire mieux ».

Joe Rogan affirme, entre autres, sur son podcast, que les jeunes n’ont pas besoin de se faire vacciner contre le Covid-19 car ils sont « en bonne santé ». Comme le rappelle le CHU de Nantes, un jeune, même en bonne santé, a « plus de risque de développer une affection cardiaque grave au cours d’une maladie Covid-19 que de faire un effet indésirable grave en se faisant vacciner. Le vaccin sert également à protéger contre la transmission du virus à son entourage au sein duquel il peut y avoir des personnes non immunisées et à risque de forme grave ».