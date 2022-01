Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 23 au 30 janvier

Marie Trintignant racontée par sa mère sur Arte

Le 1er août 2003, Marie Trintignant succombait à ses blessures après avoir été violemment frappée par son compagnon Bertrand Cantat dans une chambre d’hôtel à Vilnius en Lituanie. Elle aurait eu 60 ans le 21 janvier dernier. Près de vingt ans après son décès, sa mère Nadine Trintignant réalise un tendre portrait intitulé Tes rêves brisés, diffusé sur Arte le 26 janvier. Un documentaire poignant dans lequel elle retrace l’histoire et la carrière cinématographique de sa fille, commencée à l’âge de 17 ans dans le film Série Noire d’Alain Corneau. S’y mêlent images d’archives, extraits de films et coulisses de tournage. « C’est un documentaire très joyeux et uniquement sur la profession, parce qu’elle ne voulait pas d’intrusions dans sa vie privée », a expliqué Nadine Trintignant à l’AFP. La cinéaste y évoque également la mort tragique de Marie Trintignant, et à travers elle, rend hommage à toutes les victimes de violences conjugales. « N’oublions jamais à travers toi, de parler des femmes battues, humiliées, souillées, et si souvent mortes sous les coups d’un amour illusoire », dit-elle. Un documentaire à revoir en replay par ici.

Les cheeleaders du Navarro College de retour sur Netflix

En 2020, la première saison de Cheer, une série documentaire sur une équipe de cheerleaders aux Etats-Unis, avait rencontré un succès phénoménal lors de sa mise en ligne sur Netflix. Les spectateurs avaient été touchés par les histoires de ces sportifs et sportives de haut niveau, et avaient vibré devant leurs spectaculaires compétitions. Depuis, les cheerleaders du Navarro College sont devenus de véritables stars aux Etats-Unis. Leur coach Monica Aldama a même participé à Danse avec les Stars. La saison 2 de Cheer, disponible depuis le 12 janvier sur la plateforme, se penche donc désormais sur cette gestion de la notoriété. Elle aborde également la pandémie du Covid-19 qui a bouleversé le quotidien de l’équipe, mais aussi le scandale qui a suivi la première saison : l'interpellation en septembre 2020 de Jerry Harris, l’une des stars de la série, pour détention de photos et de vidéos pédopornographiques et des accusations de détournement de mineurs (actuellement en prison, le sportif attend son procès où il plaidera non-coupable). Une affaire que la saison 2 de Cheer a décidé de ne pas éluder en lui consacrant tout un épisode.

Pedro Winter lance son émission de radio sur Apple Music

ED WRECK RADIO, c’est le nom de la nouvelle émission de Pedro Winter sur Apple Music. Un programme dans lequel le DJ et producteur, incontournable de la scène electro et de la French Touch, reviendra sur sa carrière et des rencontres qui ont marquées sa vie et sa musique. Il y partagera aussi ses playlists de sons d’hier et de demain. « Je vous embarque pour six émissions, six mixes, six objets musicaux non identifiés, à la recherche du beat parfait comme le répétait Afrika Bambaataa », explique-t-il dans le communiqué de presse d’Apple Music. Disponible depuis le 19 janvier, le premier épisode porte sur DJ Mehdi où Pedro Winter et ses invités rendent hommage au producteur et compositeur décédé en 2011.