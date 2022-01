L’icône de la pop Elton John a annoncé, mardi, dans une story publiée sur Instagram avoir été testé positif au Covid-19 et annuler deux concerts prévus à Dallas, dans le sud des Etats-Unis, dans le cadre de sa tournée mondiale d’adieu.

« J’ai contracté le Covid et je dois donc reprogrammer mes concerts à Dallas », prévu mardi et mercredi, a écrit le chanteur, âgé de 74 ans.

« Heureusement, je suis vacciné »

« Heureusement, je suis vacciné et j’ai reçu un rappel, et mes symptômes sont légers. Donc, je suis persuadé d’être en mesure de faire mon concert » samedi à North Little Rock, dans l’Arkansas, a ajouté Sir Elton John.

« C’est toujours une immense déception de reporter des concerts (…), mais je veux assurer ma sécurité ainsi que celle de mon équipe », a-t-il expliqué.

Les deux concerts de Dallas seront reprogrammés et les détenteurs de billets seront contactés très rapidement, conclut l’interprète de Candle in the Wind.