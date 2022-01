Florent Pagny annonce souffrir d’un cancer des poumons

Florent Pagny a annoncé mardi soir dans une vidéo postée sur son compte Instagram souffrir d’un cancer des poumons. « On vient de me diagnostiquer une tumeur aux poumons, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s’opérer, explique-t-il. Je vais entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie, de rayons x, ce qui fait que… Je suis désolé. »

Le chanteur ajoute qu’il ne va pas pouvoir terminer sa « tournée des 60 ans ». « Je dois annuler l’ensemble de mes concerts, déclare-t-il. Vous savez tous que dans la vie, le plus important c’est la santé. » « Naturellement, tous les billets seront remboursés, ajoute Florent Pagny. Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice, en pleine forme parce qu’on a tout enregistré avant. » Optimiste, l’artiste donne rendez-vous à ses fans pour « peut être la tournée des 61 ».

En une heure, la vidéo a été vue plus de 45.000 fois. Matt Pokora et Nikos Aliagas lui ont manifesté leur soutien en commentant sa publication.