Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 17 au 23 janvier

« The Unusual Suspects », comédie australienne détonante

Ne voyez aucun lien avec le film culte The Usual Suspects dans cette minisérie australienne en quatre épisodes ! The Unusual Suspects, présentée dans la section au Panorama International du festival Séries Mania 2021 et disponible depuis mardi sur OCS, montre comment les richissimes Australiens des beaux quartiers de Sydney traitent de façon totalement scandaleuse leurs employées de maison, venue des Philippines, qui refusent d’être mal considérées. La série suit ainsi Evie de La Rosa, nounou au service de Sara Beasley, qui dilapide son héritage pour promouvoir son image sur Instagram et Amy, la domestique de Roxanne Waters, qui tient un salon qui prodigue des traitements de beauté à toute l’élite. Le vol d’un collier valant plusieurs millions de dollars lors d’une soirée met le feu aux poudres : tout le monde est soupçonné. Ces héroïnes aux antipodes vont s’allier dans une entreprise rocambolesque : trouver le ou la responsable du cambriolage. Une entreprise rocambolesque pour un mystère qui se dévoile au travers une série de flash-back à la manière de How To Get Away With Murder. Résultat ? Une comédie aussi hilarante que grinçante qui, à la façon de The White Lotus, aborde des thèmes sérieux comme les luttes sociales, le racisme ou encore les violences conjugales avec un ton délicieusement sarcastique.

« Amandla », puissant portrait de deux Zoulous

Amandla, en langues xhosa, zoulou ou ndébélé du Nord signifie « force » ou « pouvoir », est devenu un cri de ralliement du Congrès national africain pendant l’Apartheid. C’est aussi le titre d’un film sud-africain, écrit et réalisé par Nerina De Jager et disponible depuis vendredi sur Netflix, qui suit les trajectoires de deux frères zoulous dans les années 1980, Impi (Lemogang Tsipa) et Nkosana (Thabo Rametsi), qui se sont battus pour survivre dans les bidonvilles d’Isando après avoir perdu leurs parents dans une terrible tragédie. A l’âge adulte, Impi a été contraint de devenir gangster pour nourrir sa famille, Nkosana a choisi la voie morale et est devenu policier. Alors qu’ils sont des deux côtés de la loi, un crime met leur loyauté fraternelle à rude épreuve. Un drame policier captivant qui décrit l’exploitation des démunis et la fracture raciale en Afrique du Sud.

« Dépêche ! », la revue de presse impertinente de la présidentielle

Un regard (im) pertinent sur la campagne présidentielle ! Après six mois de pause, Livo, alias Olivier Minot, revient avec pour une nouvelle saison de son podcast intitulé Dépêche !. Ce podcast, disponible chaque mercredi sur Arte Radio mêle reportages, parodies, détournement, micro-trottoir et revue de presse au sein d’un montage rythmé et culotté. L’actualité est désossée puis reconditionnée pour une démonstration virtuose et ludique des pouvoirs de l’écriture sonore. Un contrepoint salvateur aux discours formatés qui ne vont pas manquer ces prochaines semaines !