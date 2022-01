Marseille, août 1940. Les nazis ont envahi la France et Pétain s’apprête à signer la loi sur le statut des juifs. Varian Fry, journaliste américain installé en ville organise la fuite de milliers d’entre eux. Voilà pour le pitch de Transatlantique (nom provisoire) cette nouvelle série Netflix réalisée par Anna Winger et dont le tournage va commencer à Marseille. Histoire, production, date et lieux de tournage, réalisation… Ce que l’on sait de cette nouvelle série qui s’annonce sur le papier autrement solide que Marseille, la précédente tentative de Netflix de mettre en scène la ville.

La créatrice d’Unorthodox aux manettes

La mini-série dramatique de quatre épisodes de 55' lancée sur les écrans en mars 2020 avait réjoui son monde. En témoignent les huit nominations d’Unorthodox aux Primetime emmy award, récompenses de la télévision américaine. Une reconnaissance qui a permis à Anna Winger d’entrer, après une carrière de photographe et à tout juste 50 ans, de plain-pied dans le monde de la création télévisée, elle qui n’avait réalisé jusqu’alors que trois drames pour la télé allemande (2015, 2018 et 2020).

Cette native du Massachusetts, installée à Berlin depuis le début des années 2000 a signé avec société de production, Studio Airlift et Netflix « un partenariat pluriannuel pour produire et développer à l’international des films et séries du registre dramatique », a annoncé Airlift Studio sur sa page Instagram, reprenant une news du magazine américain The Hollywood Reporter.

Varian Fry, un juste à Marseille

Il a pu être surnommé le « Schindler américain », en référence à Oskar Schindler, un industriel allemand membre du parti nazi, qui sauva néanmoins de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Un livre, puis un film (La liste de Schindler), réalisée par Spielberg en 1993, a permis de populariser son histoire. Varian Fry connaîtra-t-il le même destin ? Il le mériterait tant son histoire est un modèle de courage et de dévouement. Ce journaliste américain a 32 ans lorsqu’il débarque à Marseille en août 1940. Officiellement pour y pratiquer son métier, officieusement comme envoyé du Comité de secours d’urgence (Emergency Rescue Committee). De là, il aida des milliers de juifs et d’artistes d’Europe à fuir le nazisme, parmi lesquels de célèbres intellectuels comme André Breton, théoricien du surréalisme, les peintres Marcel Duchamp et Max Ernst, ou encore la galeriste Peggy Guggenheim.

Et sinon, c’est pour quand ?

Le casting des nombreux figurants nécessaires aux reconstitutions s’est déroulé du 13 au 15 janvier. Castprod, la société en charge de celui-ci indiquait en rechercher « des centaines » pour le tournage qui aura lieu « à Marseille et proche région du 21 février à fin juin 2022 ».

Quant à savoir à quelle date nous pourrons voir le Marseille de 1940 sur nos écrans, difficile de le prévoir. Comptant le temps de la postproduction, ne misons pas avant la toute fin 2022, voire plus certainement courant 2023.