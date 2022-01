Qui succédera à Estelle Tolliac et à Giselda Gargano, lauréates des précédents Prix 20 Minutes du roman ? Peut-être vous, si vous parvenez à nous envoyer votre manuscrit à temps. La bonne nouvelle, si vous êtes en retard, c’est que le délai initial est prolongé au 14 février. Le jour de la Saint-Valentin pour finaliser son roman sur le thème de la conquête, voilà qui tombe à pic !

Quelques conseils pour finir en beauté

Avant de lâcher votre manuscrit, l’écrivain Maxime Chattam vous livre en vidéo quelques conseils pour finir en beauté.

« Pendant l’écriture, soyez totalement égoïste, savourez le plaisir de l’écriture, car ce qu’on attend de vous, c’est de ressentir le plaisir que vous avez pu avoir à écrire, conseille le parrain et président du jury du Prix 20 Minutes du roman… Pendant la relecture, en revanche, pensez à l’autre. Inventez, s’il le faut, un lecteur type différent de vous, mettez-vous dans sa peau et voyez comment il interprète ce qu’il lit et réagit à ce que vous avez écrit… C’est comme ça que vous finirez par trouver un juste milieu entre ce qui vous a plu dans l’écriture de votre roman et ce qui va plaire à ceux qui vont le lire. » Maxime Chattam a avoué à 20 Minutes que c’est exactement comme cela qu’il fonctionnait pour ses propres romans… Pour résumer :

Faites-vous confiance, vous aurez vraiment fini quand vous serez satisfait Coupez au besoin, mais n’enlevez rien qui ferait perdre le fil de votre intrigue Mettez-vous dans la peau d’un autre que vous-même quand vous vous relirez

Vous avez jusqu’au 14 février (à 23h59) pour enregistrer votre manuscrit sur la plateforme dédiée de nos partenaires, les Nouveaux Auteurs. Une première sélection sera opérée début mai par ce groupe de lecteurs et par notre partenaire Prisma média.

Le jury du « Prix 20 Minutes du roman », présidé par Maxime Chattam et dans lequel figurent des journalistes de la rédaction et des lecteurs de la plateforme « 20 Minutes livres », prendra le relais cet été afin de déterminer, lors d’une délibération à la rentrée, le lauréat du prix dont le roman sera mis en vente avant la fin de l’année.