Un show « immersif » pour l’Amiral. Michel Polnareff a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux un nouveau spectacle à partir du 5 mai, au Palace, à Paris.

L’artiste a révélé l’affiche sur laquelle ses iconiques lunettes de soleil sont en lévitation au-dessus d’une étendue d’herbe et de fleur et avec le cosmos en toile de fond. Polnarêves, une expérience immersive est le nom de ce show dont on ne sait pas grand-chose.

Dans un communiqué, le Palace parle d’un « voyage extraordinaire conçu avec Michel Polnareff. Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une expérience vers l’inattendu et l’explosion d’images musicales. »

« On parle d’une formule piano-voix »

Hazis Vardar, directeur de la mythique salle a précisé que les concerts « immersifs, en 360° » seront programmés les vendredis et samedis soir. En journée, en semaine, le lieu abritera une exposition consacrée à l’univers du chanteur.

« Ce sera un spectacle d’avant-garde, un concert du monde d’après. Il pourrait y avoir des soirs en sa présence, des soirs sans, on parle d’une formule piano-voix, pour l’instant, dans un décor immersif, je n’ai pas toutes les réponses », a-t-il ajouté.

Sur Twitter, l’artiste a paraphrasé : « Toujours à l’avant-garde, Michel Polnareff donnera, en live immersif, pour quelques dates les premiers concerts du monde d’après. »

L’interprète d’On ira tous au paradis devrait donc ajouter son nom à la liste des Français qui ont fait le pari de l’immersif, parmi lesquels Jean-Michel Jarre avec un show au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris en images de synthèse ou Jean-Louis Aubert, qui se produit sur scène au milieu d’hologrammes à son effigie.