Sorti le 28 septembre dernier, New World, le MMORPG d’Amazon et énième (ultime ?) tentative du géant pour entrer dans le game, s’est imposé comme l’un des succès de 2021. La plateforme Steam a récemment dévoilé les 100 meilleures ventes de l’année dernière, en chiffre d’affaires brut, et parmi les jeux dits de Platine, on retrouve les incontournables DOTA 2, Counter-Strike, GTA V, PUBG, mais aussi, donc, le petit nouveau New World.

Enfin, petit, façon de parler, car le jeu s’est doté à son lancement d’un budget de 100 millions de dollars, avec la pression de réussir malgré les annulations des autres projets et des retards de production. « Nous nous sommes mis beaucoup la pression tout seuls, car nous voulions offrir le meilleur jeu possible aux joueurs et joueuses, concède Scot Lane, le game director de New World, ajoutant qu’Amazon s’est montré toujours patient et solidaire.

« Lancer un MMO est vraiment difficile »

Quatre mois plus tard, il continue « à sentir le même soutien nécessaire à construire les bases solides pour les années à venir ». Malgré des débuts compliqués et des serveurs submergés. « Nous avons été touchés par la réponse au lancement, commente le directeur du jeu. Mais avec autant de joueurs, cela a provoqué de longues files d’attente et nous avons dû doubler le nombre de serveurs. Cela a mis au jour un problème d’échelle sur lequel nous avons dû travailler. Il faut rappeler que lancer un MMO n’est pas une mince affaire. C’est vraiment difficile. Nous commençons à prendre nos marques et nous nous améliorons au fil des mises à jour. Il nous reste beaucoup de travail à faire, de bugs à corriger, de problèmes opérationnels à régler. »

« Comment "New World" veut faire la différence »

A court terme, Scot Lane et ses équipes se concentrent sur « l’ajout d’activités endgame, de plus de variété dans les quêtes, améliorer l’équilibre du jeu, et clore le chapitre actuel de l’histoire d’Isabella ». Et bien sûr continuer à construire le monde d’Aeternum. Mais les joueurs ne sont pas tous satisfaits, ou rassurés, pour autant, comme s’en fait écho le site spécialisé Millenium. Si New World reprend les gameplays des classiques du genre, il semblait avoir pris le parti de privilégier le PvP (player versus player). Or, les développent ajoutent pour l’instant plus de contenu PvE (player versus environment), et avec lui de possibles et nouveaux bugs.

Le game director a confiance que son jeu se distingue des autres MMO : « La navigation et les combats sont très différents, sans parler des combats à grande échelle des modes War, Oupost Rush et Invasions. De plus, le contexte des Grandes Découvertes et la mythologie d’Aeternum créent une atmostphère unique. Notre mélange de gameplays dirigé et bac à sable participent également à nous rendre différent. » Et il compte bien le prouver aux joueurs et joueuses du monde entier, au fil de nombreuses années.