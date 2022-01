Le petit écran rend hommage à Jean-Jacques Beineix, décédé jeudi à l’âge de 75 ans à Paris. Malgré une courte carrière, puisqu’il a réalisé six longs-métrages seulement avant de s’éloigner des plateaux de cinéma au début des années 2000, certaines de ses œuvres ont marqué une génération. Ce fut le cas de 37°2 le matin, qui révéla Béatrice Dalle en 1986.

Arte a décidé de bouleverser sa programmation en proposant ce film ce samedi 22 janvier à 20h50 sur son antenne. Il dépeint l’histoire qui lie Zorg (interprété par Jean-Hugues Anglade), écrivain à ses heures perdues, et Betty, impulsive et incontrôlable. Ce vendredi, la comédienne a réagi à la mort du réalisateur : « Zorg et Betty sont orphelins. Une des plus belles pages de ma vie vient de se tourner… Je t’aime », a écrit Béatrice Dalle sur son compte Instagram.

France 5 bouscule également ses programmes. Le lundi 24 janvier à 21 heures, la chaîne diffusera IP5 – L’île aux pachydermes. Sorti en 1992, ce drame porte Yves Montand à l’écran, accompagné d’Olivier Martinez et Sekkou Sall. Ces deux derniers interprètent Tony et Jockey, deux jeunes partis sur les routes de France dans un élan d’improvisation. Durant leur périple, ils font la connaissance de Léon Marcel, un voyageur avec un sac à dos et un vieux Luger rouillé armé de deux balles.