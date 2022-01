En raison de la crise sanitaire et du variant Omicron, le 49e festival international de bande dessinée d’Angoulême avait fait le choix (difficile) de reporter sa tenue, initialement prévue du 27 au 30 janvier 2022. Or, les nouvelles dates sont d’ores et déjà connues, et le festival se tiendra donc du 17 au 20 mars prochain, avec toutes ses composantes : sa programmation artistique, sa Compétition officielle, la désignation du Grand Prix, et la présence des auteurs et éditeurs. « L’ambition reste totalement intacte de proposer à tous les amateurs et amatrices de bande dessinée une édition comparable, par sa richesse et la diversité de son offre culturelle, à celles qui ont précédé la pandémie », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le choix de ces dates s’est fait en prenant compte différents facteurs, comme l’évolution de la situation sanitaire, avec un pic en janvier puis une décroissance annoncée, ainsi que le calendrier des manifestations culturelles et la nécessité de promouvoir les œuvres dans une temporalité en lien avec leur présence en libraire.