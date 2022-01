Malgré un climat morose et une bamboche en berne, la fête n’a pas dit son dernier mot. Du 21 au 23 janvier prochain, la Maison de la Radio et de la Musique organisera la toute première édition de l’Hyper Weekend Festival. Un nouveau rendez-vous culturel pour réchauffer les âmes aux cœurs de l’hiver et célébrer la foisonnante scène française des musiques actuelles. « On ne va pas faire un festival de plus mais un festival qui raconte autre chose et qui permettra de mettre un focus une fois par an sur l’offre gigantesque de la programmation musicale qu’offrent toutes nos antennes, explique Didier Varrod, le Directeur musical des antennes de Radio France. Je voulais aussi mettre l’accent sur des créations, des choses qu’on n’aura jamais vu avant et qu’on ne verra peut-être pas après, et sur des artistes qui sont à leur commencement. »

Durant trois jours, plus de 50 artistes se succéderont sur les différentes scènes de la maison ronde, du 22e étage à l’auditorium, en passant par le studio 104. Au programme : des concerts de November Ultra, Iliona, Pierre de Maere, Superpoze ou encore les « Divas 2022- les voix de demain » avec les chanteuses Jäde, Joanna, Lazuli et Nayra (précédé d’une masterclass sur la place des femmes dans la musique). Côté création, les spectateurs pourront découvrir un show unique de Clara Luciani accompagné de l’orchestre philharmonique de Radio France mais aussi la rencontre de la House music et du gospel avec Kiddy Smile. Jean-Michel Jarre, Lala & ce et Alex Beaupain seront eux aussi de la partie (la programmation complète est à découvrir ici). Didier Varrod en dit plus à 20 Minutes sur le lancement de ce nouveau festival.

Il y a quelque chose d’un peu politique dans le maintien de ce festival et ce message de soutien envoyé au monde de la musique ?

J’avais déjà commencé à travailler sur ce festival en janvier 2020 pour l’organiser en 2021 mais il y a eu le confinement, donc on l’a reporté à 2022. Mais il y a un an, on était en plein couvre-feu, Juliette Armanet et Malik Djoudi qui avaient formé le collectif « Et on remet le son » m’ont appelé au secours. En fait j’ai compris que dans ce « on n’en peut plus » que ce n’était pas tellement le fait de ne plus jouer, mais de ne plus se voir. On a monté l’HyperNuit en trois semaines, il y avait 100 artistes en plein couvre-feu qui jouaient. C’était génial car j’entendais les échos en backstages et les artistes étaient contents de se retrouver, d’échanger… Certains avaient les larmes aux yeux. En janvier 2021, pour moi remettre le son et le collectif c’était un acte politique. En janvier 2022 ça devait être un festival de soutien à la musique dans l’ordre naturel des choses, je pensais qu’on serait revenus à la normale. Mais c’est par cette décision du maintien que ça devient un acte politique. Cependant, dans le festival non masqué que j’imaginais, la politique était ailleurs, dans la programmation.

En quoi l’est-elle ?

Sur une première soirée où il n’y a que des femmes, déjà. Vous regardez la programmation de Rock en Seine, et vous verrez qu’il y a un petit gap. Ces artistes, que ce soit November Ultra, Yndi, Lala & ce, elles ont des choses à dire sur la place des femmes dans la musique, sur leur place dans la galaxie amoureuse… J’ai vraiment voulu que cette programmation, dont je savais qu’elle était en pleine campagne présidentielle, raconte ça sans le surligner. C’est-à-dire : qu’est-ce que c’est la France ? C’est une jeune génération multiple comme dirait notre ami Stromae, qui se pose des questions essentielles qui sont celles du genre, de l’écologie, sans le poing levé mais dans l’expression même de leur art. Jean-Michel Jarre dans un autre genre, ce qui est politique c’est que je le sors de sa logique de gigantisme où il fait des concerts gratuits dans de beaux lieux pour 1 million de personnes. Là il est dans la proximité et travaille sur l’histoire du son dans l’audiovisuel public.

Vous avez toujours eu à cœur de mettre en avant les scènes émergentes, pourquoi est-ce si important pour vous ?

J’ai toujours pensé que ma juste place était là où je pouvais mettre en lumière ce qui n’existait pas encore réellement aux oreilles du grand public. Je suis les artistes par fidélité et amour mais ce qui m’intéresse c’est vraiment ce qui me fait palpiter : la découverte, l’excitation quand je tombe sur un soundcloud… Des fois je m’enflamme beaucoup trop parce que je suis assez excité par l’idée de ce qui démarre, qui à voir avec la vitalité, la fragilité. Je pense qu’on a la chance d’être dans un pays qui a une création et une créativité dingues. Quand j’ai commencé il y avait Daho qui arrivait, Niagara, les Rita Mitsouko, on avait déjà l’impression que c’était la terre promise par rapport à Sardou, Johnny et tous les artistes de variété des années 1970 que j’aimais bien hein, mais c’était finalement encore très restreint. Aujourd’hui quand on voit le nombre de propositions qu’on a à disposition avec des projets qui sont pertinents, et souvent très mûrs pour des projets émergents… Je suis fasciné par cette génération.

Dans une interview croisée dans « Libé », Jean-Daniel Beauvallet et Grégory Vieau expriment les difficultés qu’ont les médias musicaux à conserver leurs rôles de passeurs à l’ère du streaming, du foisonnement des propositions et des algorithmes. C’est aussi selon vous l’un des défis des médias ?

Il y a tellement de propositions aujourd’hui qu’un média qui a pignon sur rue ne devrait pas avoir de difficulté à continuer à être prescripteur et à donner des repères à des gens sur des choix éditoriaux, qui ne sont pas forcément ceux des plateformes de streaming. On dit que les radios musicales et les radios c’est fini, que les jeunes n’écoutent plus… Oui, il y a des chiffres qui parlent de ça, il n’empêche que nous avons une radio qui s’appelle FIP et qui est la seule radio musicale non-stop sans info, avec une promesse éditoriale qui séduit et qui est perçue comme une radio dont les algorithmes sont des paires d’oreilles et des choix humains. Aujourd’hui les jeunes sont gouvernés entre guillemets par les algorithmes mais il faut continuer à montrer qu’il y a d’autres façons de faire ce métier. Il faut se faire confiance et se dire que jamais l’expertise humaine ne pourra être balayée par les algorithmes. Mais c’est marrant les algorithmes, moi j’aime bien. C’est très curieux de savoir quelques fois sur un titre que vous aimez bien, où il va vous emmener. Après il faut que ce soit un outil supplémentaire.

Se pose aussi la question de la scène et des concerts qui se regardent en streaming désormais. Quel est l’avenir du live selon vous ?

L’avenir du live est essentiel et fait partie de la singularité de l’offre du service public. Ce qui nous différencie des plateformes de streaming et des radios privées c’est qu’on a une force de proposition sur le live qui est sans équivalent et qu’il faut continuer à développer. Ce festival en est l’illustration. Le fait que la Maison de la Radio s’appelle Maison de la Radio et de la Musique depuis janvier 2021, c’est aussi de dire que la radio sans la musique ce n’est plus tout à fait de la radio. Nous, service public, devons défendre des valeurs de l’exception culturelle et c’est la crise sanitaire qui nous a aussi obligés à mettre encore plus en valeur cette mission. Nous sommes là pour défendre des valeurs qui sont celles de la francophonie, des productions françaises, de la diversité musicale, et ça se joue sur la playlist mais aussi sur le live. A l’horizon 2025 nous aurons un parc de salles sans équivalent et c’est aussi pour ça que j’ai créé le festival, pour prendre un temps d’avance sur cette nouvelle configuration.