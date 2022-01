Le long de la rue de Rivoli, au détour des grands magasins, cinq couleurs décorent la rue. Jaune, vert, noire, bleu et rouge. Celles des anneaux des Jeux olympiques. De 1912 à 2020, les affiches officielles de chaque édition sont présentées sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris. A leurs côtés, des affiches artistiques. Plus de 900 jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris, la Ville se prépare doucement à accueillir les JO de 2024.

L’exposition éphémère se prolonge à l’intérieur de la boutique « Paris Rendez-Vous », située au sein de l’Hôtel de Ville. Les visiteurs peuvent y découvrir d’autres affiches, non exposée dans la rue, comme celle de Mexico 1968. « Elle interpelle, indique Estelle, professeure d’art plastique, qui aime mélanger son univers avec celui des JO. C’est une illusion d’optique réussie. L’affiche est en mouvement constant. » Les drapeaux officiels des Jeux olympiques et paralympiques sont aussi présentés.

Affiche Officielle des Jeux de Mexico, en 1968 - G. Peter / CIO

Art, sport et politique

Derrière ces dessins souvent minimalistes, une volonté politique : faire rayonner le pays et ses artistes à travers le monde. Après 1950, les affiches s’engagent. « Elles mettent en avant des grandes causes : l’écologie ou l’égalité entre les femmes et les hommes, explique Eric Monnin, vice-président à l’Olympisme à l’université de Franche-Comté. Le patriotisme dominant, avant 1950, disparaît alors. »

Cette exposition se déroule dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, lancée lors de la Nuit blanche. Jusqu’au 26 juillet 2024, nombre d’événements artistiques sont à prévoir à Paris et dans toute la France.

Il faudra encore attendre un peu avant que l’affiche officielle des Jeux de Paris 2024 ne soit révélée.