En 2021, les Victoires de la musique avaient célébré Benjamin Biolay, Pomme ou encore Yseult. Qui leur succéderont cette année ? Les téléspectateurs découvriront les lauréats le vendredi 11 février sur France 2, lors de la 37e cérémonie retransmise en direct de la Seine musicale. Laurie Thilleman et Olivier Minne présenteront la soirée. Mais avant, il est temps de découvrir la liste définitive des nominés/ées, dévoilée ce lundi en fin d’après-midi.

A noter le retour de la catégorie « concert », qui avait disparu en période de pandémie en raison de la multitude de dates annulées à cause des restrictions sanitaires. Après une certaine accalmie depuis l’été dernier permettant la reprise des concerts et des tournées (qui n'est déjà plus d'actualité...), elle réapparaît et englobe une période de deux années, du 1er décembre 2019 au 19 novembre 2021. « La chanson la plus streamée » quant à elle, retourne dans les limbes des Victoires et est remplacée par les prix de «l'album le plus streamé d'un artiste» et de «l'album le plus streamé d'une artiste», à savoir JVLIVS II de SCH et Aya de Aya Nakamura.

Comme l’an dernier, le public pourra voter pour la « Chanson originale » et la « création audiovisuelle », auxquelles s’ajoute la catégorie « concert ».

Voici les nominations révélées ce lundi :

Artiste masculin

- Julien Doré

- Feu ! Chatterton

- Orelsan

Artiste féminine

- Juliette Armanet

- Hoshi

- Clara Luciani

Album

- Brûler le feu de Juliette Armanet

- Civilisation d'Orelsan

- Coeur de Clara Luciani

- Géographie du vide d'Hubert-Félix Thiéfaine

- Palais d'argile de Feu ! Chatterton

Chanson originale

- Bruxelles, je t'aime d' Angèle

- Le dernier jour du disco de Juliette Armanet

- L'odeur de l'essence d'Orelsan

- Monde nouveau de Feu ! Chatterton

- Respire encore de Clara Luciani

Concert

- Hyper Live d' Hervé

- Paradis de Ben Mazué

- Woodkid

Création audiovisuelle

- Le clip Bruxelles, je t'aime d'Angèle réalisé par Julien Malègue & Antoine Mayet

- Le clip de Le reste de Clara Luciani réalisé par Alice Rosati

- La série documentaire Montre jamais ça à personneréalisée par Clément Cotentin et Christophe Offenstein

Révélation masculine

- Chien noir

- Myd

- Terrenoire

Révélation féminine

- L'Impératrice

- Barbara Pravi

- Silly Boy Blue