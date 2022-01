« Vous avez aussi, pendant sept ans, lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d’ailleurs sans détour… Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ? » La question est posée par Anne-Claire Coudray, la présentatrice aux manettes du JT de 20h de TF1 ce dimanche.

En face, Stromae, l’invité du soir, venu présenter son nouvel album, Multitude, prévu pour le 4 mars prochain, après sept années d’absence. L’interview dure déjà depuis sept minutes et, à cette nouvelle question, l’auteur-compositeur-interprète belge répond… en chantant.

Le titre « L’enfer » pour répondre à une question d’Anne-Claire Coudray

Sans bouger de sa chaise et en regardant plus que la caméra, Stromae entame un extrait de « L’enfer », un autre titre de son nouvel album, jusque-là jamais interprété en public. Une chanson sombre dans lequel le Belge revient sur ses pensées qui lui font vivre un enfer. « Tout ce à quoi j’ai déjà pensé/Dire que plein d’autres y ont déjà pensé/Mais malgré tout, je me sens tout seul/Du coup/J’ai déjà eu des pensées suicidaires et j’en suis peu fier, dit notamment le refrain.

Au total, le passage dure trois minutes avant qu’Anne-Claire Coudray reprenne la parole pour clôturer l’entretien. Sur Twitter, de nombreux internautes ont salué cet enchaînement comme « un joli coup de génie ».

Véritable showman, Stromae se démarque très souvent dans sa façon d’assurer sa promotion. Le 15 octobre dernier, il avait déjà créé la surprise en dévoilant, à 6h du matin, « Santé », son premier titre inédit depuis 2013