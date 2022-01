Le pass Navigo devient un pass culturel. Comme l’a révélé en exclusivité Le Journal du dimanche, puis confirmé Ile-de-France Mobilités auprès du Parisien, le pass Navigo utilisé pour les transports en commun franciliens donnera à partir de lundi des avantages et réductions dans 300 lieux culturels de la région. Attention, seuls sont concernés les détenteurs d’un pass mensuel, annuel, Liberté +, Senior ou Imagine R, donc hors Navigo Easy, Jour et Découverte. Soit déjà près de 4 millions d’usagers.

Places gratuites, réductions, cadeaux…

Comment ça marche ? Il suffira de scanner son pass Navigo à l’entrée du cinéma, théâtre, ou musée pour vérifier sa validité et ainsi avoir le droit à des tarifs préférentiels, places gratuites pour les accompagnants, cadeaux de bienvenue, ristournes sur la restauration, etc., détaillent le JDD et le Parisien.

Ce dernier liste parmi les 300 lieux culturels : 147 cinémas indépendants (mais pas les chaînes UGC, MK2, Gaumont, Pathé), 63 musées (dont Orsay, Pompidou, le Quai-Branly), 52 salles de spectacle (comme l’Opéra de Paris), 26 centres culturels et 12 festivals (Rock en Seine, We Love Green…). Une liste sera mise en ligne lundi sur le site d’Île-de-France Mobilités, et complétée au fur et à mesure.