La série « Roswell : New Mexico » débarque sur Salto

Les années 1990, c’est aussi l’âge d’or des teen shows, avec Beverly Hills, Angela, 15 ans, Buffy, Dawson, mais également Roswell. Moins citée, moins connue, elle n’en est pas moins un modèle du genre, créée par Jason Katims d’après les romans de Minda Metz et avant qu’il ne mette tous les sériephiles d’accord avec son chef-d’œuvre Friday Night Lights. En 2019, la chaîne américaine The CW commande un reboot, qui reprend la même intrigue – Liz découvre que ses amis Max, Isobel et Michael sont des extraterrestres avec des pouvoirs – si ce n’est que les personnages ne sont plus lycéens, à l’image des séries adolescentes aujourd'hui, plus matures et plus sombres.

Romances, conspirations et même commentaire social puisque Liz est la fille de sans-papiers, sont au programme d’une série qui compte déjà trois saisons. Les deux premières sont disponibles depuis vendredi sur la plateforme Salto.

Liz revient dans sa ville natale : Roswell. Elle découvre alors que son amour d’enfance est un extra-terrestre. Mystères et suspens vous attendent dans “Roswell : New Mexico”. pic.twitter.com/OxF05aOk0A — Salto (@Salto_fr) January 7, 2022

Le plus cool des rois dans l’animé « Ranking of Kings »

C’est la série animée japonaise du moment, visible en simulcast sur Wakanim et Crunchyroll. Ranking of Kings est à l’origine un manga de Sōsuke Tōka, publié depuis 2017 au Japon et à partir d’avril chez Ki-oon en France, mais sa popularité a explosé avec l’adaptation animée signée par Wit Studio, à qui l’on doit les meilleures saisons de L’Attaque des Titans. L’histoire suit le petit prince Bojji, sourd et muet, et trop fragile pour tenir une épée, dans un monde où les rois sont classés par puissance. Autant dire que Bojji n’a aucune chance, jusqu’à sa rencontre avec une mystérieuse ombre. Chaque épisode est une leçon de vie, d’optimisme et de drôlerie.

Un podcast pour revisiter et réhabiliter (déjà) « Matrix Resurrections »

En salle depuis le 21 décembre, le quatrième film Matrix n’est pas ce qu’on peut appeler un succès public, avec « seulement » 700.000 entrées au box-office français, ni critique, avec beaucoup de déception et d’incompréhension. Le podcast C'est plus que de la SF pose d’ailleurs franchement la question : Matrix Resurrections est-il un bon film ? Les réponses des invités, en tête desquels Julien Abadie, auteur du brillant essai Speed Racer : Les Wachowski à la lumière de la vitesse, risquent de vous surprendre et de vous pousser à revoir un film en perpétuelle lutte contre lui-même, et peut-être la plus belle réflexion sur l’état actuel du blockbuster moderne.