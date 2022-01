Non seulement il n’y aura pas de retransmission, mais il n’y aura pas de stars pour présenter les prix aux Golden Globes cette année. La faute à un manque de diversité, dénoncé par le gratin hollywoodien, qui a donc décidé de ne pas accepter de remettre de statuette lors de l’événement annuel, organisé par la Hollywood Foreign Press Association. NBC, qui diffuse habituellement la soirée, avait déjà annoncé qu’elle ne serait pas en live sur la chaîne, mais cette fois-ci, ce sont les Golden Globes eux-mêmes qui sont menacés. Difficile d’imaginer une cérémonie sans la moindre star.

« Les Golden Globes organiseront un petit événement le 9 janvier qui récompensera non seulement les meilleures performances à la télévision et au cinéma pour l’année 2021, mais qui reconnaîtra également l’importance de soutenir les créatifs variés dans l’industrie. L’événement de cette année célébrera et honorera des programmes communautaires diversifiés qui donnent aux cinéastes et journalistes inclusifs les moyens de poursuivre leurs passions de conteurs. La HFPA soutient financièrement d’importantes organisations mal desservies depuis des décennies et continuera d’investir dans les futurs leaders de notre industrie », a déclaré un porte-parole de la HFPA dans un communiqué relayé par Variety.

Dune et Lupin parmis les nommés

Pour le moment, on ignore en revanche tout sur la manière choisie par l’association des journalistes étrangers de Hollywood pour annoncer les gagnants de cette 79e cérémonie. « L’événement aura un nombre limité d’invités et sera régi par des protocoles Covid stricts qui comprennent non seulement la preuve d’une vaccination complète, mais aussi un rappel vaccinal et un test PCR négatif », a simplement précisé la HFPA.

Parmi les nommés, on retrouve notamment Dune, ou encore The Power of the Dog, dans la catégorie Meilleur Film Dramatique, ainsi que Leonardo DiCaprio, pour sa performance dans Don’t Look Up, Will Smith, pour son rôle dans La Méthode Williams, et aussi Lupin et Omar Sy en tant que Meilleur Acteur Dramatique dans les catégories réservées aux séries.

La présidente de l’association, Helen Hoene, a promis qu’à l’issue de l’édition 2022 des Golden Globes, tous les membres se réuniraient pour faire en sorte de poursuivre leurs efforts pour aller vers plus de diversité. 21 nouveaux membres ont déjà été ajoutés à la HFPA pour atteindre cet objectif et les statuts ont changé pour encourager à ouvrir l’institution hollywoodienne.