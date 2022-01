Toutes les intrigues enfin bouclées. La sixième -et ultime- saison de This is Us est diffusée à partir de ce mardi soir aux Etats-Unis. La dernière saison s’est terminée sur quelques projections chocs qu’il va falloir approfondir : Madison (Caitlin Thompson) quitte Kevin (Justin Hartley) le jour de leur mariage ; Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) vont divorcer, oncle Nicky va se marier (WTF !)…

Dan Fogelman, le créateur de la série, a dévoilé quelques informations sur les épisodes à venir dans une interview à Entertainment Weekly parue ce lundi. Il est notamment revenu sur les mystères qui entourent le couple formé par Rebecca et Miguel. « C’est la question que mes amis me posent le plus souvent dans ma vie privée, explique-t-il. "Quand allons-nous savoir ce qui s’est passé et comment ils se sont mis ensemble ?". C’est une grosse partie de la saison ».

Dan Fogelman a rassuré les fans : « La bonne nouvelle c’est qu’il ne faudra pas plus d’une saison pour avoir toutes les réponses ». Et il annonce le meilleur épisode sur Jack (Milo Ventimiglia) pour cette saison.