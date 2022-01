Une séquence pour le moins introspective. Alec Baldwin a publié une vidéo de 13 minutes sur Instagram samedi dernier dans laquelle il donne des nouvelles de son état émotionnel. L’occasion pour lui de remercier ses fans de continuer à lui envoyer leur soutien. « J’ai eu plus de personnes gentilles, attentionnées et bienveillantes que j’ai eu de personnes malveillantes à propos de la mort d’Halyna Hutchins », a-t-il insisté.

« Cela [le tir mortel] a sûrement été la pire situation dans laquelle je me suis retrouvé, et j’ai bon espoir que les personnes chargées d’enquêter sur toute cette affaire découvrent la vérité dès que possible. Personne ne veut la vérité plus que moi », a-t-il poursuivi. Il a expliqué que même s’il n’est pas du genre à prendre des résolutions pour le Nouvel An, il espère trouver de meilleurs moyens de faire face à la négativité en 2022. Mieux gérer ses émotions et ne pas se faire détruire par elles.

Halyna Hutchins, la directrice de la photographie a été tuée par un tir d’Alec Baldwin lors du tournage de Rust. Elle a été touchée au torse après le déclenchement par Alec Baldwin d’une arme utilisée comme accessoire sur le film.